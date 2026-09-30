PP responde a PSOE: "La Rioja destaca a nivel nacional en el grado de ejecución de fondos europeos"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha asegurado este miércoles que "La Rioja está ocho puntos por encima de la media nacional en ejecución de fondos europeos y es la tercera comunidad autónoma con menos porcentaje de recursos sin asignar, apenas el 15,6% del total".

Sin embargo, "la cada vez más preocupante falta de credibilidad del PSOE riojano le ha llevado a protagonizar este miércoles un nuevo desatino en su afán por criticar, sin éxito, todo aquello en lo que el Gobierno de La Rioja destaca notablemente con respecto al resto de comunidades autónomas de nuestro país".

Como dicen los 'populares' en un comunicado de respuesta a los socialistas, "el mismo PSOE que durante la anterior legislatura, fruto de su pésima gestión también en esta materia, situó a La Rioja como la penúltima comunidad en ejecución de fondos europeos de toda España".

"Se ha permitido el lujo -añaden- de criticar hoy una más que justificada devolución de recursos con el único propósito de distraer la atención mediática de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2027, que son los más elevados y sociales de la historia de nuestra región y que este miércoles han comenzado su tramitación ordinaria en el Parlamento de La Rioja para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero".

Para el PP; "los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno central socialista se presentaron en el año 2022, durante la legislatura anterior, recordamos a los diputados regionales socialistas que La Rioja ha pasado de ser la segunda comunidad con menor porcentaje de ejecución de fondos comunitarios en febrero de 2024, con gobierno del PSOE y el 37,5% de recursos aplicados, a ser la octava que mejor los administra, en enero de 2026, con un gobierno del PP".

"Una evolución muy positiva, fruto de una gestión responsable, sensata y volcada exclusivamente en el bienestar de todos los riojanos. El PSOE riojano vuelve a criticar sin argumentos al Gobierno regional del Partido Popular, caracterizado por administrar de forma eficiente los fondos procedentes de la Unión Europea, que siguen incidiendo de forma positiva en todo nuestro territorio", dicen.

Y aducen que "por mucho que le pese al PSOE riojano, el Ejecutivo regional mantiene su ambicioso compromiso de apurar hasta el límite el plazo establecido para tratar de rentabilizar al máximo las posibilidades de desarrollo que ofrecen los fondos comunitarios a nuestra comunidad".

"Cuando la diputada Sara Orradre habla de "desamparo" referido a nuestros agricultores, ganaderos y bodegueros, más que criticar falsamente al Gobierno regional del PP, parece estar definiendo con absoluta precisión la política agraria del Ejecutivo de Concha Andreu, que abandonó a su suerte a todo el sector primario de nuestra región durante toda una legislatura", concluyen desde el PP.