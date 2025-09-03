El PP tacha de "ocurrencia" la petición socialista de incorporar el tratamiento para el glioblastoma en el SERIS

Legarra mira a Baleares para pedir que se incorpore La Rioja "sin esperar la decisión" del Ministerio en la terapia con campos eléctricos

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Alberto Olarte ha calificado hoy de "ocurrencia" la petición socialista de incorporar a la cartera de servicios del Servicio Riojano de Salud (SERIS) el tratamiento con campos eléctricos alternos a los pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico.

Olarte ha respondido de esta manera a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que, aunque no se votará hasta la finalización del pleno (ya avanzada la tarde), no saldrá adelante sin el apoyo de los 'populares'.

En la defensa de la proposición no de ley, el diputado socialista Miguel González de Legarra ha explicado que el glioblastoma es el tumor cerebral primario más frecuente y agresivo con una supervivencia media inferior a los quince meses tras el diagnóstico. Un pronóstico "terrible" y "una enfermedad devastadora", ha dicho.

Ha relatado cómo el tratamiento con campos eléctricos alternos (TTFields), administrado mediante el dispositivo Optune Gio, ha demostrado en ensayos clínicos una mejora significativa en la supervivencia global y libre de progresión.

Una opción "innovadora y no invasiva con resultados clínicos claros; no hablamos de un milagro, sino de ciencia", ha destacado. Por eso, ha criticado que en España su acceso depende del lugar de residencia.

Así, ha dicho, mientras algunas comunidades lo financian (quince hospitales públicos), La Rioja no ofrece actualmente este tratamiento a través del Servicio Riojano de Salud.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, aún considerando que debería ser algo que se abordase a nivel nacional, desde el Gobierno central.

En cualquier caso, ha visto adecuado traer esta cuestión al Parlamento de La Rioja. El problema, ha dicho, "es cuando usamos recursos públicos a los Manzanos, pero no a este tipo de cuestiones".

Desde Vox, Héctor Alacid ha reafirmado el compromiso de esta formación "en la lucha contra el cáncer". No obstante, ha visto necesaria una planificación a largo plazo y no ha querido apoyar la proposición, abogando por una centralización de este tipo de atenciones.

"Es muy loable la iniciativa, pero es muy llamativo que el gobierno de la nación no financia los medicamentos contra el cáncer de mama, no quisiera pensar en una hipocresía del Partido Socialista", ha dicho.

Olarte ha salido al estrado para espetar a Legarra: "Cómo se le ocurre traer esta ocurrencia". Y es que, ha visto, "un parlamento no es el lugar adecuado para incorporar arsenal al sistema de salud".

"No se pueden incorporar nuevas terapias en un parlamento con textos cogidos por Internet; debe ser solicitada por profesionales basada en la eficiencia científica", ha clamado acusando, a la vez, a Legarra de crear en los pacientes "inquietud e inseguridad".

Ha retomado lo que ya había explicado Moreno diciendo a Legarra que "no se quiere enterar" pero la ministra de Sanidad, Mónica García, incorporó, el pasado 27 de agosto, esta terapia en la cartera de servicios comunes.

Los riojanos, por tanto, ha dicho, "tienen las mismas oportunidades que los demás, ninguno debe renunciar o asumir el coste porque está financiado por el sistema nacional" y sólo deberán acudir al hospital de referencia que corresponda a esta patología.

INCORPORARSE A LA RECOGIDA DE DATOS Y ACCEDER ANTES

Legarra ha cerrado las intervenciones para replicar que lo que estaba pidiendo era que La Rioja hiciera algo que ha hecho, por ejemplo, Baleares.

El hospital de Son Espases participará en el estudio nacional de monitorización de la terapia con campos eléctricos alternos (TTFields) para pacientes con glioblastoma.

El Ministerio de Sanidad ha incluido este tratamiento en la cartera común del Sistema Nacional de Salud dentro de un programa de seguimiento que permitirá evaluar su eficacia y seguridad en todo el país. Baleares ha solicitado formar parte de este proceso.

Y es que el Ministerio, ha dicho Legarra, lo que ha hecho es incorporarlo a la cartera de servicios para recoger datos sobre la eficacia y, en función de estos resultados, decidirá si lo incorpora de manera definitiva.

"Por eso Baleares ha solicitado incorporarse a ese programa y aportar como experiencia datos; y lo que estamos pidiendo es que La Rioja se incorpore sin esperar la decisión definitiva del Ministerio para que los pacientes riojanos puedan acceder antes", ha resaltando considerando que rechazarlo es "una barbaridad".