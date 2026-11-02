El PP ve "bochornoso" que los socialistas riojanos "anteponen el interés de Sánchez a La Rioja"

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha visto hoy "bochornoso" que los dirigentes del Partido Socialista de La Rioja "evidencian que anteponen el interés de Pedro Sánchez al de La Rioja".

En nota de prensa, ha respondido a la rueda de prensa de la socialista María Somalo, quien ha valorado la inversión en Dependencia del PSOE (tanto en La Rioja como en toda España) frente a una política de recortes, ha dicho, del PP.

Para el PP, "ha demostrado no tener ningún tipo de pudor en defender las supuestas bondades del modelo de Pedro Sánchez en atención a la Dependencia, que en la práctica deja en España el doble de días que en La Rioja para atender a las personas dependientes".

Ha señalado que: "Aunque a Somalo le moleste, La Rioja ha conseguido reducir a 130 días el tiempo medio de tramitación de la dependencia, frente a los 293 de la media nacional. Nada más y nada menos que 163 días menos".

"La reducción de 44 días respecto al cierre del año 2025 supone un descenso de casi el 25 por ciento y sitúa a nuestra comunidad entre las tres autonomías que más han acortado este indicador durante los nueve primeros meses del año", ha dicho.

Ha señalado que, según el Observatorio Estatal de la Dependencia del tercer trimestre de 2026, la lista de espera se ha reducido un 5,3 por ciento en La Rioja entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026.

Un decrecimiento, ha dicho, que se ha dado en un periodo en el que, paralelamente, también ha aumentado el 3,5 por ciento el número de personas atendidas con una prestación.

"El PP de La Rioja considera trascendental devolver a las personas mayores todo lo que ellos nos han aportado con su trabajo, su esfuerzo y su cuidado, en lugar de tratar de utilizarles en clave electoralista como acostumbra el PSOE", ha señalado.

Como "prueba evidente" ha indicado que "en los presupuestos de La Rioja para 2027, las partidas destinadas específicamente a dependencia, discapacidad y mayores alcanzan los 122 millones de euros, casi un catorce por ciento más que este año".