El PR+ advierte que "4 de cada 10 euros recortados por Escobar del presupuesto de 2025 afectan a servicios sociales"

Archivo - El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha advertido este miércoles que "el alcalde Conrado Escobar cerrará el año consolidando un modelo de gestión económica que es perjudicial para Logroño, basado en la política de recortes y en ofrecer peores servicios a la ciudadanía".

Antoñanzas, en rueda de prensa, se ha referido "al recorte de 4,15 millones de euros que aprobará el alcalde gracias a su mayoría absoluta, de los cuales 1,73 millones se detraen de la partida de servicios sociales, que es una de las áreas más sensibles y afecta a las familias con mayores dificultades".

Para el edil riojanista, "este acuerdo no es un hecho aislado y es consecuencia de la improvisación y falta de planificación del equipo de Gobierno".

En ocho meses, ha añadido, "el alcalde ha aprobado cuatro recortes presupuestarios por valor de 6,76 millones de euros. En definitiva, menos y peores servicios públicos para cuadrar un presupuesto mal diseñado que nació con un agujero de 8 millones de euros".

Según ha explicado, "el importe de los recortes que se aprobará este jueves asciende a 4,15 millones de euros, al que hay que sumar 1,28 millones, 528.000 y 800.000 euros, aprobados en octubre, junio y abril, respectivamente".

SERVICIOS SOCIALES

El portavoz regionalista ha explicado que "cuatro de cada diez euros que se han recortado este año corresponden a servicios sociales. Son ya 2,74 millones de euros menos para ayudas de emergencia social, cortes de luz y gas o programas que realizan empresas que trabajan con colectivos vulnerables".

"No podemos olvidar que un tercio del presupuesto de servicios sociales de este año ha quedado sin ejecutar", ha apostillado.

Antoñanzas ha recordado que, además de servicios sociales, "los ajustes que se han aprobado este año afectan a partidas sensibles y esenciales como cooperación al desarrollo, limpieza viaria, transporte público, seguridad ciudadana o mantenimiento de los servicios como tráfico, alumbrado público o infraestructuras básicas".

Como ejemplo ha puesto el recorte de 130.000 euros en limpieza viaria, que se suma a otros aprobados a lo largo de este año en la unidad de Medio Ambiente.

"Mientras las quejas de la ciudadanía por la suciedad de la ciudad son constantes se recorta la partida de limpieza", ha criticado el edil riojanista.

"El alcalde aseguró que los recortes no iban a afectar a la calidad de los servicios públicos y que no iban a superar los 6 millones de euros. Pero la realidad es bien distinta. Tenemos una ciudad más sucia, peor mantenida y completamente paralizada", ha lamentado Antoñanzas.

PRESUPUESTO 2026

El portavoz regionalista ha advertido que "esta forma de gobernar basada en la improvisación y mala planificación se repetirá el próximo año, con un presupuesto mal diseñado de nuevo".

"Se ha aprobado con un ahorro neto negativo de 1,5 millones de euros y hay partidas, como personal, que se hicieron con una previsión de crecimiento irreal y que tienen que ser modificadas de forma inmediata", ha asegurado para finalizar.