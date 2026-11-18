El concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha alertado este miércoles de que más un millar de vecinos de Logroño han recibido notificaciones de liquidaciones complementarias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al ejercicio 2024 por el incremento del valor catastral de sus viviendas.

"Dos años después, el Ayuntamiento está reclamando a la ciudadanía un dinero que el alcalde, Conrado Escobar, se ha hartado de presumir de haberles ahorrado a sabiendas de que posteriormente iban a recibir una regularización de los importes", ha lamentado Antoñanzas.

El edil riojanista ha criticado que "el Gobierno municipal sólo sabe anunciar sus rebajas del IBI y presumir de bajar el tipo de este impuesto, publicitándolo como un logro cada vez que puede, mientras la realidad es otra".

"Y ahora los vecinos descubren con toda la indignación del mundo que su alcalde actúa desde el fariseísmo al comprobar en sus buzones los recibos complementarios mientras se les vendía una rebaja de impuestos", ha añadido.

En concreto, el Ayuntamiento tiene contabilizadas 1.047 liquidaciones correspondientes a comunicaciones de alteraciones catastrales efectuadas por el Catastro relativas a 2024, que ascienden a 184.893,36 euros.

Antoñanzas ha indicado que "la pregunta que se hacen muchos logroñeses es de sentido común: ¿de qué sirve decir continuamente que se bajan los impuestos y las tasas si después se reclaman complementos por la puerta de atrás o si se han subido previamente y la bajada antes de las elecciones no es real?".

Para el edil regionalista, "no vale poner como excusa el sistema automático de cálculo tributario para eludir avisar a los vecinos de los efectos que tendrá la revisión del valor catastral en sus recibos".

"Probablemente calculó que los vecinos no se enterarían y, ahora, dos años después han empezado a llegar los recibos del 2024, por lo que después llegarán los de 2025 y 2026", ha subrayado.

Antoñanzas entiende, para finalizar, que a la táctica de Escobar ya "se le ven las costuras" porque "hace lo que quiere, se hace la foto con cuatro vecinos afines anunciando una cosa pero luego se hace otra, como ya ocurrió con su promesa electoral de rebajar un 10% los impuestos".