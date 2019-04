El PR+ anuncia que "se acabaron los senadores electos por La Rioja que no hablan en Madrid"

Publicado 10/04/2019 13:33:48 CET

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por el Partido Riojano, Sofía Montenegro, ha asegurado que trabajará desde el Senado "por defender los derechos y las necesidades de La Rioja y los riojanos". Montenegro ha declarado que "no puede ser que los senadores de La Rioja no hablen en Madrid y voten siempre según las disciplinas de sus partidos, en vez de según los intereses de los riojanos, que son quienes les han votado". "Por eso es importante la presencia de un partido de la tierra en la Cámara Mayor", ha afirmado la candidata regionalista.

"Simplemente queremos que La Rioja sea igual que el resto de Comunidades Autónomas, que tenga las mismas facilidades y las mismas oportunidades", ha explicado Montenegro. "No podemos seguir estando a la cola en infraestructuras, por ejemplo, necesitamos una región moderna, que mire al futuro", ha defendido la candidata del PR+ al Senado. Se ha mostrado preocupada por la despoblación, pero ha puntualizado que "este no es un problema de hoy, La Rioja lleva 40 años sufriendo los efectos de la despoblación y eso es porque los representantes de La Rioja en Madrid no han llevado nuestros problemas a las Cortes".

Montenegro ha querido destacar que "las Elecciones Generales son cruciales para La Rioja" porque, según ha explicado "el Partido Riojano puede ser decisivo en la aprobación de los Presupuestos Generales y de muchas leyes, lo que se traduce en inversiones para La Rioja".