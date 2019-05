PR+ apuesta por mejorar políticas sociales y trabajará por la igualdad real y el cumplimiento de Ley Dependencia

Publicado 19/05/2019 12:13:43 CET

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PR+ a la presidencia de La Rioja, Julio Revuelta, ha asegurado que su formación apostará por mejorar las políticas sociales de nuestra comunidad autónoma con dos objetivos fundamentales: "la igualdad real y el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia".

Julio Revuelta ha realizado estas declaraciones acompañado por la candidata número 2 al Parlamento regional, Sofía Montenegro, y ha insistido en que "hay que trabajar y mejorar en la igualdad entre hombres y mujeres y entre el entorno rural y urbano y exigir que todos aquellos que tengan derecho a las ayudas de dependencia las reciban".

A todo ello, ha asegurado el candidato regionalista, "nos comprometemos durante nuestra próxima legislatura".

Por su parte, Sofía Montenegro ha asegurado que estos retos "son imprescindibles" porque hay políticas sociales pero "muchas no son efectivas" y "no podemos consentirlo porque lo que hay que hacer es respetarlas". En este punto, ha continuado, los servicios sociales "no pueden ser el cajón de sastre donde meter lo que no cabe en otras Consejerías, los servicios sociales tienen entidad propia y como tal hay que cuidarlos", ha considerado la candidata del PR+.

Por todo ello, apuestan por la correcta aplicación de la Ley de Dependencia porque "no puede ser que al final por unas u otras administraciones aquellos ciudadanos a los que se les reconoce el derecho de contar con ellas, finalmente, no tengan el servicio concreto". En este punto, ha indicado, el PR+ exigirá en Madrid que "los presupuestos sean acordes a la realidad".

Los riojanistas pretenden también mejorar el servicio de ayuda a domicilio y prestar servicios de atención itinerantes, sobre todo para el mundo rural.

El lugar de residencia "no puede marcar que las personas tengan acceso a los servicios sociales ni el coste de estos", ha explicado. Por ello, la candidata al Parlamento ha propuesto "servicios de atención itinerante para acercar los servicios sociales al medio rural evitando desplazamientos de los ciudadanos y el coste de estos".

Además, ha declarado que "nos comprometemos a eliminar la exigencia de que los niños tengan diagnóstico antes de los 6 años para poder continuar con los tratamientos y los apoyos técnicos".

PRIMERA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO AUTONÓMICA

En cuanto a la igualdad real, ha continuado, "queremos desarrollar y mejorar el plan estratégico que se ha llevado a cabo por el Gobierno de La Rioja pero que se ha quedado atrás y que debemos mejorar con políticas de conciliación familiar, laboral y personal mediante el impulso de una red de servicios socio-comunitarios" y "nos comprometemos a liderar la puesta en marcha de la primera ley de violencia de genero en el ámbito autonómico".