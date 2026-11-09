PR+ califica de "electoralistas" los presupuestos de Logroño y alerta del aumento del endeudamiento y el gasto corriente

Archivo - El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha calificado este lunes de "electoralistas" los presupuestos para 2027, que "disparan la deuda y el gasto para publicitar inversiones que el señor Escobar ha presupuestado año tras año y luego no ha ejecutado".

Antoñanzas ha presentado 46 enmiendas al anteproyecto de presupuesto con el objetivo de "corregir unas cuentas regresivas en lo social y garantizar inversiones realistas en todos los barrios de Logroño".

"Tenemos el presupuesto más restrictivo en cohesión social, con recortes importantes en políticas de igualdad, medio ambiente y ayudas de emergencia mientras incrementa el gasto superfluo en propaganda y protocolo", ha asegurado el edil riojanista.

En el apartado de ingresos, el Partido Riojano propone incrementar en 3 millones de euros las aportaciones del Gobierno de España en compensación por el Efecto Frontera (+2 millones de euros) y del Ejecutivo riojano (+1 millón) del Convenio de Capitalidad.

"Estos presupuestos demuestran el poco peso político y nula ambición de Conrado Escobar con otras administraciones. Logroño tiene que recibir una financiación adecuada por los servicios que presta a toda La Rioja y la desigualdad que sufre respecto a las regiones vecinas", ha asegurado el edil.

También ha criticado una previsión "irreal" por venta de suelo, cifrado en 7 millones de euros, y el aumento de la deuda municipal en 5 millones de euros -con la intención de solicitar un préstamo de 14 millones- para "cuadrar un nuevo engaño con las inversiones, que anuncian pese a saber que van a ser incapaces de hacer".

"Hay que recordar que el año pasado sólo se ejecutó el 27% de lo previsto y que quedaron sin realizar tres de cada cuatro proyectos", ha censurado Antoñanzas.

GASTO

De otro lado, el concejal del PR+ ha cuestionado que "el gasto corriente se incremente en 4,8 millones de euros, cuando estamos pagando más por unos servicios de peor calidad, con calles más sucias, barrios abandonados y dotaciones peor mantenidas".

Ha detallado que el Partido Riojano ha presentado enmiendas para reducir el gasto en 1,1 millones de euros en publicidad, protocolo, fiestas, liberaciones políticas y partidas sobredimensionadas respecto al gasto real ejecutado en otros ejercicios.

Pero también ha planteado iniciativas por valor de 343.000 euros para "contrarrestar el retroceso social e impulsar programas de igualdad, protección a los más vulnerables y ocio y empleo juvenil", como el Plan de Protección Social para víctimas de la prostitución, el Plan de Ocio Juvenil, la escuela taller de construcción o la apertura de patios escolares.

Asimismo se ha referido a propuestas para mejorar la seguridad vial con el proyecto 'Beso y Adiós' en entornos escolares, apoyar el comercio local con el 'bono comercio', reforzar la limpieza de los barrios o impulsar la lectura en jóvenes y tercera edad.

INVERSIONES.

En cuanto a las inversiones, "y tras hacer un repaso de lo más urgente", el Partido Riojano propone 15 actuaciones en barrios por valor de 908.000 euros que incluyen iniciativas plurianuales como los proyectos de cubrición del tren de Tirso de Molina a Los Lirios "porque hay que seguir apostando por el soterramiento", la pasarela de Los Lirios y el parking subterráneo de La Estrella.

También se apuesta por la creación "de forma urgente" de aceras en Avenida de Burgos y al campo de Varea; la urbanización de la calle Escuelas Pías; el proyecto para el Parque de los Enamorados o la mejora de espacios infantiles en Cien Tiendas y San Antonio.

Asimismo se plantean iniciativas para reforzar las dotaciones deportivas e infantojuveniles de la ciudad, como la climatización de la guardería Chispita, la creación de espacios juveniles en El Cortijo y Madre de Dios o la renovación de maquinaria deportiva de Logroño Deporte. "Inversiones por todo Logroño, sin grandes anuncios y yendo a lo necesario para cada barrio", ha finalizado.