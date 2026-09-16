PR+ critica "el despilfarro de 235.000 euros" en unos barracones para la escuela infantil de Arnedo "que no se usarán" - PR+

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Riojano (PR+ Riojan@s) y concejala de Arnedo, Rita Beltrán Muro, critica que el Gobierno de Gonzalo Capellán "está haciendo una ampliación provisional de la escuela infantil del municipio hoy en día innecesaria porque finalmente ha habido plazas vacantes este año".

"Se están despilfarrando 235.000 euros para colocar unos barracones que este curso no serán utilizados y que perjudican el día a día de los trabajadores y de los menores, que han perdido muchísimo espacio de patio y de sombra, algo tan necesario con las altas temperaturas de los últimos años y que, además, con el curso ya comenzado continúan las obras", explica.

Beltrán lamenta que "económicamente se están malgastando miles de euros en algo que no se va a usar este curso y no está claro si el próximo tampoco, tras saberse que no serán necesarios, mientras se ha contratado su alquiler para, de momento, dos años". Además, se pregunta si las labores para su instalación, siguen adelante porque sí se prevé su uso en siguientes temporadas y recuerda que "esta es la segunda ampliación con módulos, la primera también iba a ser provisional y lleva 15 años".

"ETERNO ANUNCIO POLÍTICO"

En este sentido, teme que la nueva escuela anunciada por el presidente autonómico Gonzalo Capellán sea "el eterno anuncio político que se promociona para ganar votos solo cuando hay elecciones y después queda olvidado en un cajón hasta los siguientes comicios. Si el Gobierno regional hubiese recogido el sentir del Partido Riojano y del pueblo de Arnedo hoy estarían en marcha las obras de la nueva escuela infantil y para el curso que viene ya estarían finalizadas".

La edil piensa que "si se colocan elementos provisionales que, hoy por hoy, no son imprescindibles, ¿se debe a que pretenden retrasar el inicio de la construcción? ¿Cuándo piensan hacerla?".

Beltrán lamenta que se esté "tirando el dinero de los riojanos, una vez más, por la inoperancia del Ejecutivo del PP, que lleva desde 2011 anunciando una nueva escuela que no llega a construirse nunca, mientras Arnedo lleva años necesitando una ampliación en condiciones y no un parche justo el año que no se va a usar".

Recuerda que el Partido Riojano presentó sendas mociones, que salieron adelante, en 2024 reclamando una nueva escuela acorde a las necesidades actuales de Arnedo, y, en 2025, un anexo en la escuela actual en condiciones. "Todo Arnedo sabe que las actuales instalaciones llevan años necesitando una ampliación y deben ser acordes con los tiempos que vivimos, hay que recordar que la escuela infantil de Arnedo ya cuenta con barracones o aulas prefabricadas que actualmente se siguen utilizando", finaliza.