El PR+ critica la "nefasta gestión económica de Escobar" con "un gasto de 4 millones al margen del presupuesto"

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado esta mañana que "la nefasta gestión económica del alcalde Conrado Escobar está poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de realizar nuevas inversiones en la ciudad".

"El señor Escobar no solo no ha corregido el desnivel de 8 millones de euros con el que aprobó su presupuesto, sino que además ha gastado en cuatro meses 4 millones de euros que no estaban con respaldo presupuestario", ha censurado.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha valorado sendos informes de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Logroño y ha lamentado que "el Gobierno del PP de Escobar ha llevado a la ciudad a una situación de parálisis de la inversión y recortes, que repercutirán negativamente en la presión fiscal, en el gasto corriente y en la calidad de los servicios públicos que se presta a la ciudadanía".

En concreto, el edil riojanista se ha referido al gasto extrapresupuestario de 4 millones de euros que el alcalde ha firmado desde junio de este año en 18 resoluciones de alcaldía. "Son pagos -ha afirmado- que están fuera de la asignación presupuestaria, que van a afectar de manera directa al presupuesto de 2026, a las inversiones y al gasto corriente".

"El alcalde -ha aseverado- debe explicar de manera urgente cómo se van a pagar, qué servicios se verán afectados y por qué no ha informado a la ciudadanía".

Antoñanzas ha recordado que el presupuesto de este año se aprobó con ahorro neto negativo y un desnivel de casi 8 millones de euros entre ingresos y gastos que hay que corregir antes del 31 de diciembre.

"Condenó a la ciudad a hacer un plan de recortes para reducir el gasto público y corregir el endeudamiento. Pero estamos a dos meses de cerrar el ejercicio y las cuentas no salen", ha advertido.

En este sentido, el portavoz regionalista ha detallado que "en diez meses ha recortado 2,6 millones de euros de partidas tan sensibles como servicios sociales, parques y jardines, cooperación al desarrollo o limpieza de la ciudad, mientras incrementa un 80% festejos o un 70% protocolo".

Para Antoñanzas, "el Gobierno municipal está condicionando la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento de Logroño a futuro y, como dice el propio interventor, se crearán tensiones con los proveedores. Si no hay posibilidad de contratar nuevos préstamos gran parte de la inversión se verá afectada y la ciudad quedará más paralizada de lo que ya está".

Igualmente ha recordado que la inversión por habitante cayó el año pasado a casi a la mitad, al pasar de 156 a 83 euros, mientras que el esfuerzo inversor se desplomó seis puntos y se quedó en el 7%.

A ello ha sumado que "el alcalde sigue incumpliendo su compromiso de bajar la presión fiscal a las familias".

Así, ha indicado que la previsión de ingresos para este año por los impuestos y tasas asciende a 82,1 millones de euros, que supera en 5,4 millones de euros la registrada en 2023.

"Nos anuncian bajadas testimoniales del IBI, que tienen un impacto de 300.000 euros en el balance, pero luego triplican el recibo de las basuras", ha remarcado para finalizar.