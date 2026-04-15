El PR+ critica "un retraso de nueve meses" en el pago de las chiquibecas de 2025

Archivo - Una guardería - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO YEBES - Archivo

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado "un retraso de nueve meses en el pago de las ayudas al primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años (chiquibecas), correspondientes al mes de julio de 2025".

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, considera "inaceptable que cientos de familias logroñesas hayan tenido que esperar casi un año para poder cobrar esta ayuda, cuyo importe oscila entre los 200 y 260 euros". "Al retrasar el abono de las chiquibecas se están poniendo más trabas a la conciliación de muchas familias que necesitan este apoyo para poder organizarse durante el verano", ha afirmado.

Antoñanzas ha reclamado que, de cara a la convocatoria de este año, se agilice la tramitación para que las ayudas puedan abonarse antes de que finalice el ejercicio. En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años solo en 2023 se liquidaron dentro del mismo año. Asimismo, ha criticado que "el equipo de Gobierno ha desoído de forma reiterada las peticiones del Partido Riojano para acelerar el pago de estas ayudas" y ha advertido de que "a día de hoy sigue sin ofrecer una solución eficaz a este problema".

El portavoz regionalista también ha cuestionado los plazos de la convocatoria de 2025 y ha considerado un "despropósito que las familias hayan tenido que justificar los gastos de la guardería en enero, seis meses después de haberse producido, cuando podrían hacerlo en el mismo momento, en julio o agosto", ha incidido.

Antoñanzas ha recordado que las familias deben asumir el coste íntegro de la guardería durante el mes de julio, ya que esta mensualidad no está cubierta por el bono infantil del Gobierno de La Rioja, que se extiende de septiembre a junio.

Para el edil riojanista, "las chiquibecas son una herramienta fundamental para favorecer la conciliación en verano y el Gobierno debe agilizar la gestión para que las familias no tengan que esperar un año para poder cobrar".