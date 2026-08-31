PR+ exige explicaciones a Gobierno de Logroño por "coste" de conciertos de San Mateo y por "repetición de artistas"

Rubén Antoñanzas, portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido este lunes "explicaciones" al Gobierno municipal por el "coste de los conciertos de las fiestas de San Mateo" y por la "repetición de artistas" a lo largo de varios años.

Además, el portavoz regionalista ha reclamado que "se haga pública toda la información" que permita conocer "por qué Logroño está pagando cantidades muy superiores a otros municipios por las actuaciones de Maldita Nerea y Efecto Pasillo".

En rueda de prensa esta mañana, Antoñanzas ha dado cuenta de que ha solicitado la comparecencia en el pleno de este jueves de la concejala de Festejos, Laura Rivas, "para que detalle el proceso de contratación y negociación de los conciertos de San Mateo, así como los criterios utilizados para seleccionar los artistas y fijar sus cachés".

Según ha precisado, "el Ayuntamiento de Logroño abonará 78.408 euros por la actuación de Maldita Nerea y 82.038 por Efecto Pasillo". Sin embargo, ha añadido que "Molina de Segura -en Murcia- ha contratado este año a Maldita Nerea por 45.980 euros y Cabanillas del Campo -en Guadalajara- abonó por el concierto de Efecto Pasillo 30.250 euros".

"Logroño paga un 70% más por Maldita Nerea y un 171% más por Efecto Pasillo que otros ayuntamientos por contratar a los mismos artistas. Son 84.000 euros de diferencia entre los dos conciertos que requiere una explicación urgente por parte del Gobierno", ha afirmado, al tiempo que se ha preguntado "¿qué está pagando Logroño que no pagaron otros ayuntamientos?".

Con todo, se ha mostrado "confiado" en que, en la comparecencia en el pleno del jueves, "el Gobierno detalle si hay diferencias en las condiciones de las actuaciones, si esas diferencias justifican este incremento de precio y, si no existen, por qué los logroñeses han tenido que pagar mucho más por los mismos artistas".

El portavoz del PR+ también ha cuestionado "la falta de variedad en las contrataciones y la repetición de algunos grupos, como el caso de Puro Relajo, que actuó el año pasado, pero que este año costará a los logroñeses 3.000 euros más, un 20% más caro".

NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Igualmente, ha considerado como "lo más relevante" que "este año los conciertos se han tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad, frente al sistema de lotes utilizado en ediciones anteriores", lo que ha permitido adjudicar "280.000 euros a dedo de todos los logroñeses sin ningún tipo de control funcionarial".

Ha señalado que "este tipo de contratación ya se empleó con Izal el año pasado, generando gran controversia por su sobrecoste", por lo que ha reclamado "máxima transparencia" sobre los criterios utilizados para diseñar la programación musical de San Mateo y el proceso seguido para cerrar las contrataciones.

En este sentido, Antoñanzas ha considerado "necesario" aclarar si "se han comparado precios y condiciones con otros municipios y se ha garantizado que las propuestas seleccionadas ofrecen las mejores condiciones para Logroño".

"Queremos saber por qué se ha cambiado el procedimiento de contratación, quién ha decidido esos artistas, quién ha negociado con los promotores, qué ofertas se han solicitado y cómo se han fijado los precios", ha dicho.

PATROCINIOS.

Por último, Antoñanzas también se ha referido al contrato de patrocinios, que ha quedado desierto, y que supone "otro fracaso en la gestión de San Mateo, fruto la mala planificación e improvisación del Gobierno".

"El Gobierno llega tarde y mal a la búsqueda de patrocinadores. El pliego se ha sacado a contratación apenas tres meses antes de los conciertos cuando debería haberse hecho con un año de antelación, antes de que las empresas planifiquen sus presupuestos, diseñen sus campañas y decidan sus inversiones", ha subrayado para finalizar.