PR+ exigirá la devolución del dinero del premio del concurso de ideas de la vieja estación de bus por ser "irrealizable"

"No es de recibo que se les premie por algo que no se va a hacer", ha indicado

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, defenderá este jueves una moción en el pleno del Ayuntamiento de Logroño en la que pedirá "que se devuelvan los 15.125 euros" del premio del concurso de ideas para la rehabilitación de la antigua estación de autobuses al presentar un proyecto "completamente irrealizable. No es de recibo que se les premie por algo que no se va a hacer".

Antoñanzas ha recordado que el proyecto ganador 'URBIS' fue el mejor valorado con 86 puntos y suponía la excavación a menos tres metros de las actuales dársenas para crear un jardín al que se accedía a través de una rampa o ascensores. Además el proyecto pensaba intervenir y actuar en todos los locales al eliminar el forjado para tener locales a doble altura. "Todo ello -reitera- no se va a hacer".

"Se ha constatado que este proyecto no se puede realizar. Cuando se les encargó el proyecto ya admitieron también que no se habían tramitado los permisos necesarios para la eliminación de los forjados y ya no se podía hacer a cota menos tres, sino a cota cero".

Además, el concejal riojanista asegura que para ese concurso de ideas "había casi 20 propuestas de otros arquitectos que sí que cumplen con las bases del proyecto y estaban ajustados a la viabilidad técnica y económica".

"El proyecto ganador está completamente desvirtuado y se ha generado un gran perjuicio al resto de participantes. Además, y siendo un concurso a nivel nacional, la imagen de Logroño también ha sido dañada". Y todo ello -asevera Antoñanzas- "por parte del equipo de Gobierno".

"HAN INCUMPLIDO LAS BASES DEL CONCURSO"

Asimismo, ha indicado que el pasado mes de enero, el propio equipo redactor del proyecto reconocía ante la opinión pública que la propuesta que les había hecho valedores del primer premio no se podía ejecutar. "Reconocen que presentaron una propuesta irrealizable, por lo que han incumplido las bases del concurso de ideas que planteaban que fuese un proyecto realizable", ha dicho.

"Entendemos que el equipo de Gobierno tiene que reclamar por medio de los Servicios Jurídicos la devolución del premio porque no se ejecutarán los elementos que hicieron ganador al proyecto 'Urbis'", ha subrayado.

Para Antoñanzas, también resulta "inadmisible" que en los ocho meses que transcurrieron entre que se designó al ganador y se encargó la redacción del proyecto el Ayuntamiento de Logroño, como promotor, no tramitara los permisos con la comunidad de propietarios.

"Hemos perdido tiempo, dinero y recursos públicos por la desidia de un gobierno que ha demorado de forma innecesaria un proyecto que tiene que estar terminado en marzo de 2026 y que cuenta con 2,6 millones de financiación europea", ha afirmado.

EL PR+ NO RECURRIRÁ

El portavoz del Partido Riojano ha vuelto a insistir en que "por responsabilidad no vamos a pedir la anulación del concurso ni que se ejecute el segundo proyecto porque sería imposible cumplir los plazos que marca Europa".

"Nos sigue pareciendo una barbaridad que finalmente nos gastemos 3 millones de euros en hacer un parque a cota cero. Mejor eso que permitir que la zona se degrade o se quede como está actualmente, en un simple aparcamiento", ha finalizado Antoñanzas.