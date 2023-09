PR+ lamenta "ninguneo" de Gobierno municipal a folklore riojano y que "se vuelva a politizar" el pañuelo de San Mateo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado este lunes el "ninguneo" del Gobierno municipal al folklore riojano y que "se vuelva a politizar" el uso del pañuelo azul en las fiestas de San Mateo de la ciudad, a lo que ha sumado críticas al horario matutino del Desfile de Carrozas o la necesidad de "dar una vuelta al programa" para que no se solapen actos.

Así lo ha asegurado el concejal en una comparecencia ante los medios en la que, junto con el presidente de la Peña Logroño y miembro de la candidatura municipal de la formación regionalista Jorge Zúñiga, ha hecho balance de las recién finalizadas fiestas de San Mateo en la capital riojana, que se han celebrado entre el 16 y el 22 de septiembre.

Un "ninguneo", ha reseñado Antoñanzas, que "ha tenido su ejemplo más claro en la suspensión del acto inaugural de la fuente del vino en el que iba a actuar el grupo de danzas Aires de La Rioja, que se enteró de la cancelación por un mensaje".

"No entendemos este desprecio hacia las personas que trabajan desinteresadamente para mantener vivo el patrimonio cultural de los riojanos, como son las danzas tradicionales, y que en nada contribuye a reconocer su labor", ha criticado Antoñanzas.

También ha lamentado que "no ha habido ningún elemento que nos recuerde a la Vendimia Riojana, como son las cubas y flores con los colores de la bandera de La Rioja".

"Entendemos -ha añadido- que es hora de que el equipo de Gobierno corrija sus errores el próximo año y dé mayor peso y protagonismo en la programación a todos los colectivos que trabajan para preservar el folklore riojano".

El edil regionalista ha censurado que no ha sido "el único tropezón" del equipo de Gobierno en San Mateo. "Es muy lamentable que se haya impuesto el pañuelo de color azul a los colectivos logroñeses. El pañuelo de San Mateo, indistintamente si es azul o granate, representa a la Fiesta de la Vendimia y no podemos permitir que se vuelva a politizar cuando ambos colores han convivido siempre", ha afirmado Antoñanzas.

Pese a ello, ha destacado que "el cohete haya vuelto a ser un éxito de participación" y que se haya desarrollado "sin contratiempos graves ni agresiones sexistas".

Desde el Partido Riojano, ha afirmado, "queremos felicitar a todos los colectivos que han hecho posible que el arranque de las fiestas haya transcurrido con normalidad, especialmente al personal municipal, servicios de limpieza, sanitarios, Protección Civil, Cruz Roja y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"Pero también -ha añadido- queremos agradecer el esfuerzo y trabajo de los colectivos que han permitido a los logroñeses disfrutar de las fiestas: peñas, casas regionales, grupos de danza, gigantes y cabezudos, asociaciones de vecinos y entidades sociales, como organizaciones de inmigrantes o Gylda, que este año ha contribuido a viralizar Logroño en su edición especial del Morrete Fest tras el disparo del cohete".

El edil regionalista, por otro lado, ha puesto en valor que "el equipo de Gobierno haya aceptado las críticas de los ciudadanos por la suciedad acumulada en la calle tras el cohete, especialmente en el casco antiguo, y se haya comprometido a habilitar más servicios públicos que puedan ser utilizados por la ciudadanía".

DESCENTRALIZAR LA PROGRAMACIÓN.

"Desde el Partido Riojano entendemos que hay que darle una vuelta a la programación y revisar la ubicación de algunos actos. Apostamos por descentralizar las actividades para que San Mateo esté presente en todos los barrios de la ciudad", ha planteado Antoñanzas, quien ha puesto como ejemplo 'San Mateo Intercultural', del que ha considerado que debe tener un lugar propio.

"Este año se ha celebrado en La Glorieta y las actuaciones de los grupos que participaron, algunos procedentes de otras ciudades españoles, coincidieron con las de las casas regionales. Lo lógico es que, habiendo tantos espacios públicos en Logroño, se busquen emplazamientos para que los actos no se solapen", ha dicho el concejal del PR+.

Por su parte, el presidente de la Peña Logroño y miembro de la candidatura del PR+ al Ayuntamiento de Logroño, Jorge Zúñiga ha reseñado que "hay que repensar el desfile de Carrozas para que no contraprograme a otras actividades, como ha ocurrido este año con Gorgorito, que tuvo que suspenderse, y que se equipare al de Carnaval a nivel de participación".

"Deberíamos incentivar más la participación a este desfile. No se pueden poner trabas a otros colectivos de la región, que no participan por problemas burocráticos o porque no es rentable. No puede ser que el Ayuntamiento dé 1.800 euros de subvención para hacer una carroza y que alquilar una cueste 2.500 euros", ha lamentado.

Asimismo ha planteado que el Festival 'De Pinchos y de Vinos' de la Federación de Peñas regrese a la franja matinal porque la edición vespertina de este año ha recibido menos visitantes.

"Al poner las Carrozas por la mañana hemos tenido que cambiar a la tarde. No nos puede hacer coincidir con los toros o con otros eventos que nos obligue a cambiar el horario porque este año hemos dejado de vender cerca de 800 copas", ha concluido Zúñiga.