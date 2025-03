PR+ lamenta la situación de "inseguridad jurídica" del soterramiento al tener el convenio "caducado desde hace 5 años"

Los regionalistas piden un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones sobre este asunto y otros relacionados con esta obra

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado esta mañana la situación de "inseguridad jurídica" en la que se encuentra el soterramiento del ferrocarril. "El convenio está caducado desde hace cinco años, lo que deja en un limbo la culminación de la fase I y cualquier actuación realizada en este periodo, como el nudo de Vara de Rey o el parque Princesa Leonor", ha criticado.

Antoñanzas ha detallado que la Intervención General de la Administración del Estado advertía hace un año a los socios del soterramiento que el convenio estaba caducado desde octubre de 2019 o de 2020, en aplicación a una disposición de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; que había una desviación económica de 122 millones de euros y ponía en duda la continuidad de las fases II y III. Para el edil riojanista, "el informe del interventor es muy claro cuando asegura que las actuaciones iniciadas a partir de la fecha de caducidad del convenio no tienen encaje en el mismo y que no tienen por qué regirse por el esquema de financiación del convenio de 2002".

"Es urgente que el señor Escobar abandone su mutismo y nos explique de una vez por todas si peligra la obra del soterramiento y qué estrategia está siguiendo para defender nuestros intereses como ciudad. El alcalde no puede seguir callado y escondido ni un minuto más. Tiene que dar explicaciones sobre este tema y sobre esa reunión que mantuvieron hace un año", ha afirmado.

PLENO EXTRAORDINARIO

Para ello, el portavoz regionalista ha solicitado al Gobierno municipal que convoque un pleno extraordinario "para poder conocer cómo se encuentra la situación y alcanzar un pacto de ciudad que nos permita defender ante el Estado y el Gobierno de La Rioja un nuevo convenio para culminar la fase I, liberar los terrenos de Adif, construir 1.200 viviendas y continuar las fases II y III".

"Tenemos -ha dicho- muchas preguntas y ninguna respuesta. Tanto el PP como el PSOE han tenido responsabilidades dentro de la sociedad del soterramiento en la última década y nunca han explicado a la ciudadanía por qué se dejó caducar el convenio y qué es lo que ha impedido negociar uno nuevo que dé seguridad jurídica al soterramiento".

El portavoz del Partido Riojano ha exigido "máxima transparencia" en este asunto y que "el pacto no se limite al bipartito PP-PSOE".

"El alcalde tiene que escuchar a todas las formaciones políticas. Logroño no puede perder el soterramiento como ha ocurrido en Valladolid. No podemos olvidar que el propio ministro fue alcalde de esa ciudad y las relaciones entre el Ministerio y el señor Escobar no pasan por su mejor momento", ha subrayado Antoñanzas.

EMBARGO A LIF

Antoñanzas ha expresado su "preocupación" por el futuro del soterramiento. "Hace dos semanas denunciamos que el Ayuntamiento estaba embargando a la sociedad del soterramiento porque no nos estaba pagando 1,25 millones de euros comprometidos con el nudo de Vara de Rey y hoy que el convenio lleva caducado un lustro". Al respecto ha asegurado que "seguimos preguntándonos por qué el Gobierno de La Rioja de Andreu y el de España de Sánchez decidieron de forma unilateral no pagar los compromisos económicos adquiridos con el Gobierno de Hermoso de Mendoza y por qué ahora lo oculta el actual alcalde".

"Estamos muy preocupados por los informes. Pero, sobre todo, por el silencio del señor alcalde, que no entendemos por qué no se ha informado a los grupos y a la ciudadanía de esta circunstancia. El soterramiento es la obra más importante a la que se enfrenta esta ciudad", ha finalizado el edil riojanista.