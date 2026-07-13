El PR+ pide el cese del concejal de Plan General y urge a desbloquear la revisión del planeamiento de Logroño

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este lunes el cese del concejal responsable del Plan General Municipal, Javier Martínez Mancho, por "devolver la revisión del planeamiento de Logroño a la casilla de salida tras la nefasta gestión realizada durante todo el mandato".

"El alcalde debe cesar de forma inmediata al señor Martínez Mancho, que ha demostrado ser incapaz de sacar adelante un documento clave para desbloquear el desarrollo urbano de Logroño y planificar el futuro urbanístico de la ciudad a medio y largo plazo", ha asegurado el portavoz riojanista.

Antoñanzas ha recordado que "el concejal está percibiendo casi 57.000 euros al año para agilizar la revisión del Plan General y no solo no ha cumplido ese objetivo, sino que además ha retrasado injustificadamente todo el proceso".

El portavoz del Partido Riojano también ha cargado contra la gestión urbanística del equipo de Gobierno y ha considerado que "Conrado Escobar termina su mandato peor que lo empezó, sin ninguna estrategia ni modelo de ciudad".

"Ha bloqueado el Plan General, ha condenado a Logroño a no tener suelo para su desarrollo futuro y está gobernando a golpe de modificación urbanística para parchear su falta de planificación y saltarse todos los controles, como se ha hecho en Ramblasque", ha dicho.

Antoñanzas ha recordado que ya advirtió hace dos años de que esta situación acabaría produciéndose cuando "el alcalde decidió romper la unanimidad del pleno para cambiar los criterios del Plan General usando el rodillo de su mayoría absoluta".

"Hoy se confirma que teníamos razón. El señor Escobar ha encadenado una decisión equivocada tras otra. Prorrogó el anterior contrato del Plan General desoyendo los informes técnicos y ahora ha tardado cinco meses en declarar desierto el nuevo contrato, mientras mantiene la Unidad de Urbanismo completamente descabezada", ha afirmado el edil riojanista.

REESTRUCTURACIÓN DE URBANISMO.

Antoñanzas ha planteado que la redacción de la revisión del Plan General sea asumida por la Unidad de Urbanismo, al considerar que "los técnicos municipales son los que mejor conocen la ciudad y cuentan con la experiencia necesaria para realizar este trabajo".

"Desde el Partido Riojano confiamos plenamente en la profesionalidad de la Unidad, en su capacidad técnica y en su independencia para elaborar un Plan General que responda a las necesidades reales de Logroño y al interés general, y no a los intereses económicos de unos pocos", ha remarcado.

Para ello, ha abogado por una reestructuración integral del área mediante el refuerzo de la plantilla, la cobertura de todas las plazas vacantes, la convocatoria de nuevos puestos y el nombramiento de una nueva Dirección General.

"Ante una situación de urgencia y excepcionalidad hay que buscar medidas complementarias que no pongan más trabas a una unidad que está sobrecargada de trabajo y con numerosas vacantes sin cubrir", ha subrayado para finalizar.