El PR+ propone recuperar la cerrada comisaría de Villegas para el tejido asociativo del barrio de Madre de Dios

Archivo - Imagen de archivo de la Comisaría de Villegas. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño llevará al pleno ordinario del Consistorio del próximo jueves, 3 de septiembre, una propuesta para recuperar para el tejido asociativo de Madre de Dios la comisaría de Villegas y ofrecer una alternativa temporal a la asociación de vecinos del barrio tras el cierre provisional del Centro Cívico.

El portavoz del PR+Riojan@s de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha explicado esta mañana que "la comisaría reabrió en enero de 2024, pero que, actualmente, lleva meses cerrada y sin prestar servicio al barrio".

Ha puntualizado que "el Gobierno de Conrado Escobar ha fracasado en su intento de implantar un modelo de policía de barrio", ya que la comisaría "apenas se ha mantenido abierta dos años y, cuando ha estado operativa, no ha contado con los recursos humanos y técnicos necesarios, llegando estar atendida por un único agente".

Ante esta situación, el edil riojanista ha apostado por poner estas instalaciones al servicio del barrio, especialmente del movimiento vecinal y del tejido asociativo de la zona este de la ciudad, que demandan locales para desarrollar sus actividades.

"Tenemos un espacio público cerrado y un barrio que ha perdido temporalmente el centro en el que desarrollaban sus actividades por el derribo del antiguo convento. Lo razonable es buscar una solución y ofrecer una alternativa al vecindario", ha recordado Antoñanzas.

En este contexto, el concejal regionalista ha planteado ofrecer temporalmente estas instalaciones a la Asociación de Vecinos de Madre de Dios con el fin de que pueda desarrollar su programación en el barrio mientras permanezca cerrado el Centro Cívico.

APARCAMIENTOS.

Igualmente, Antoñanzas también propondrá en el pleno liberar las plazas de aparcamiento que permanecen reservadas para vehículos policiales frente a la comisaría para uso de los vecinos y comerciantes de la zona.

"Desde el Partido Riojano apostamos por dotar de uso a un espacio que está cerrado e infrautilizado para ofrecer una solución temporal a los vecinos de Madre de Dios y generar un nuevo recurso para las asociaciones y colectivos que necesiten un lugar en el que reunirse o desarrollar sus actividades", ha asegurado.

En su opinión, "el asociacionismo vecinal es fundamental para construir ciudad desde la base". "Las asociaciones de vecinos son las que mejor conocen las necesidades de sus barrios, las que organizan actividades y crean espacios de encuentro entre sus vecinos", ha finalizado.