El PR+ propone regular las comisiones informativas para que las sesiones sean públicas "y favorecer la transparencia"

Archivo - El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

Defenderá en el pleno una moción para favorecer la creación de comisiones especiales de investigación de asuntos de gran trascendencia

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño defenderá en el pleno que se celebra este jueves, 9 de octubre, una moción para regular las comisiones informativas con el fin de permitir que las sesiones sean públicas y favorecer la transparencia.

A ello se une que el PR+ propondrá también la creación de nuevos tipos de comisiones, como las especiales de investigación, para analizar asuntos y acuerdos adoptados por el alcalde y su equipo de gobierno, y cuyas conclusiones queden detalladas en un dictamen para su posterior debate y votación en el pleno.

Desde el Partido Riojano consideran "necesaria la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, especialmente en lo que tiene que ver con la participación de los grupos municipales en las comisiones informativas".

Los regionalistas abogan "por facilitar la participación y el voto a todos los partidos políticos con representación municipal". Sin embargo, "esta situación no se da en el caso del Grupo Mixto, donde tenemos que repartir la representatividad con Podemos-IU, lo que limita nuestra labor de control al Gobierno".

Es por ello que reclaman que "se modifique el Reglamento para permitir la creación de grupos unitarios, con el fin de facilitar la participación activa en igualdad de condiciones con el resto de grupos municipales".

"Tenemos que recordar -argumentan- que es en estas comisiones donde la oposición puede hacer su labor de seguimiento y control a la gestión del Gobierno municipal, ya que es en estos órganos donde se puede consultar y obtener información detallada por parte del equipo de gobierno y de los técnicos municipales de los asuntos en tramitación".

El Partido Riojano defenderá también que "no se limite el número de comparecientes que acuden a las comisiones de control y seguimiento, ya que actualmente solo se permite la asistencia de directores generales, pero hay unidades, como Urbanismo o Medio Ambiente, que siguen vacantes, por lo que los aspectos técnicos de estas áreas solo reciben una respuesta política".