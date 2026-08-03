El PR+ Riojan@s propone la creación de un espacio cubierto multiusos en Jubera para impulsar su vida social y cultural

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Riojano (PR+ Riojan@s), Iván Herrero Sanz, y la concejala riojanista de Ajamil, Cristina Galilea Ceña, han visitado el municipio de Jubera, pedanía de Santa Engracia, donde han recorrido sus calles, su plaza y su iglesia junto al concejal del PR+Riojan@s en el municipio, Ángel María Meroño.

Durante la visita, los regionalistas conversaron con los vecinos para escuchar de primera mano sus inquietudes, necesidades y recoger propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes viven y disfrutan de Jubera.

Una de las cuestiones más repetidas fue la necesidad de construir una nave o una infraestructura cubierta de uso polivalente, que permita celebrar actividades de cualquier índole sin depender de las condiciones meteorológicas y que cuando no esté en uso se pueda utilizar como aparcamiento cubierto, disminuyendo los inconvenientes de las inclemencias meteorológicas dando sombra en el intenso verano y resguardando de las precipitaciones en invierno.

Fruto de esas conversaciones el PR+ Riojan@s plantea la construcción de un espacio común cubierto de aproximadamente 1.000 metros cuadrados sobre la actual zona de aparcamiento público, de forma que el recinto mantenga su función como parking durante todo el año, pero ofreciendo además un espacio protegido para el desarrollo de actividades sociales, culturales y festivas.

La propuesta contempla una estructura abierta y diáfana, y al mismo tiempo moderna y útil, integrada en el entorno, con una zona de escenario fija para la celebración de orquestas, conciertos, actuaciones y otros eventos, así como una zona preparada para barras de bar, equipada con tomas de agua, electricidad y saneamiento para facilitar la organización de las fiestas patronales y cualquier actividad popular.

Asimismo, el recinto debe disponer de iluminación LED, instalación eléctrica preparada para grandes eventos y una cubierta con placas solares, permitiendo que la propia infraestructura genere gran parte de la energía necesaria para su funcionamiento.

Esta producción serviría tanto para iluminar el aparcamiento durante el resto del año como para abastecer los equipos eléctricos, focos y demás necesidades que requieran las fiestas y los diferentes eventos, apostando por un modelo eficiente, sostenible y con un menor coste de mantenimiento.

El secretario general del PR+ Riojan@s, Iván Herrero Sanz, ha señalado que "escuchando a los vecinos nacen las mejores propuestas, que son las que dan calidad de vida y arreglan necesidades del día a día. Por eso llevamos meses recorriendo cada municipio de La Rioja, porque del conocimiento de sus necesidades podemos idear proyectos útiles que mejoren la vida de las personas y ayuden a construir pueblos con futuro".

En este sentido, el concejal regionalista Ángel María Meroño ha destacado que "Jubera necesita contar con un espacio de estas características, que permita reunir a los vecinos, conservar nuestras tradiciones y ofrecer mejores servicios durante todo el año".

Para el PR+ Riojan@s defender La Rioja es ayudar a fijar población, cubriendo las necesidades más inmediatas de sus vecinos, mantener vivas nuestras tradiciones y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de servicios, actividades y oportunidades.