Pradejón, Arnedo, Enciso y Logroño vivirán un fin de semana de teatro con Camino Escena Norte

Camino Escena Norte con el grupo Atra Bilis - ESCENA NORTE

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Camino Escena Norte continúa llevando la cultura por diversos municipios de La Rioja. Este fin de semana hay variadas propuestas teatrales para todo tipo de público.

Este viernes, 2 de octubre, la compañía vasca Tartean Teatroa representa la obra '¿Dónde están los niños?' en el Salón Cultural de Pradejón a las 19,30 horas.

Un espectáculo para público adulto en el que los artistas muestran las presiones que pueden recaer sobre la infancia y sobre las grietas de una sociedad muy exigente. La entrada es libre hasta completar aforo y habrá un encuentro con el público al finalizar la función.

El sábado 3 de octubre hay doble cita teatral. Por un lado, el Teatro Cervantes de Arnedo acoge la obra 'Atra Bilis' de los cántabros Hilo Producciones. La entrada cuesta 12 euros y puede adquirirse en entradas.arnedo.com/compra.html Al término de la función, habrá un encuentro del público con los artistas.

Esta obra, destinada a público adulto y adolescente, es una comedia negra, feroz y dinámica, sostenida por cuatro personajes que se enfrentan sin filtros a sus propias miserias.

Por otra parte, la compañía vasca Zirkozaurre llevan su espectáculo circense 'Ardatzak / Ejes', ideal para todos los públicos a la Plaza Mayor de Enciso a las 18h. Si llueve, el espectáculo se trasladará al frontón de Munilla. La entrada es libre hasta completar aforo.

La última cita del fin de semana será el domingo 4 de octubre a las 20,30 horas en Nave 31 de Logroño, en colaboración con FITLO, a cargo de los navarros Dinamo Danza y su espectáculo Elektrical Body.

Una pieza de danza para todos los públicos que combina movimiento, energía y fuerzas invisibles. La entrada se puede adquirir en https://entradium.com/events/elektrical-body-dinamo-danza-esp y la entrada cuesta 15 euros.

La Rioja acoge hasta el 30 de octubre varias citas teatrales en Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro, dentro de la octava edición de Camino Escena Norte que, bajo el lema Latidos Escénicos, vuelve a conectar a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y nuestra región.

Por su parte, las compañías riojanas se dan cita en Cantabria. El Perro Azul viaja a Los Corrales de Buelna con su obra 'Peter Pan y Wendy'.

El viernes 2 de octubre se podrá disfrutar en el Teatro Municipal a las 19,30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se puede reservar en http://www.reservaentradas.com o en taquilla. Después de la representación habrá un encuentro con el público.

El sábado 3 de octubre, Nueve Lunas Teatro actúa en el Teatro Casino Liceo de Santoña a las 20 horas, con 'Juana I de Castilla'. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se puede reservar http://www.reservaentradas.com o en taquilla. Después de la representación también habrá un encuentro con el público.