Pradejón celebra del 31 de agosto al 6 de septiembre sus fiestas de San Antonio

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LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pradejón ya cuenta los días para volver a encontrarse con sus Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua.

Del 31 de agosto al 6 de septiembre, las calles y plazas del municipio volverán a convertirse en el principal punto de encuentro de vecinos, cuadrillas y visitantes con un programa que combina algunos de los actos más tradicionales de las fiestas con música, gastronomía, festejos taurinos y propuestas dirigidas a todas las edades.

La programación ya ha comenzado, no obstante, dos días antes: en concreto, ayer sábado, con la XI Fiesta del Rock, organizada por la Asociación Músico Cultural Praderock en colaboración con el Ayuntamiento de Pradejón; y este domingo, con uno de los momentos más emotivos de estas fiestas.

Así, en esta ocasión, el pregón se convertirá en un homenaje a la Peña Unión 76, que en 2026 celebra sus 50 años de historia, cinco décadas estrechamente ligadas a las fiestas, a las cuadrillas y a la vida social de Pradejón.

Un aniversario que tendrá una presencia muy especial durante toda la semana festiva y que comenzará a celebrarse con un vídeo homenaje durante el propio acto del pregón.

El lunes 31 de agosto llegará el comienzo oficial de las fiestas. A las 12 horas, el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento dará paso al desfile acompañado por la Charanga Los Cachorros y, posteriormente, al tradicional desfile de carrozas por la Avenida de La Rioja.

El martes 1 de septiembre, festividad de San Antonio de Padua, tendrá un carácter especialmente institucional y tradicional.

La jornada comenzará con la imposición de pañuelos a los niños y niñas nacidos durante el último año y continuará con la misa solemne y procesión en honor al patrón, acompañada por la Banda Municipal. Tras ella, el Frontón Municipal acogerá el vino de honor para todo el pueblo.

Uno de los momentos que mejor representa el carácter popular de las fiestas llegará el miércoles 2 con la celebración del XLVII Concurso de Ranchos Pradejoneros.

La Calle Vadillos volverá a llenarse de cuadrillas, cazuelas y ambiente festivo en torno a una cita que se ha consolidado como uno de los actos más tradicionales y multitudinarios de San Antonio y que el pasado año reunió a cerca de medio centenar de cuadrillas.

La gastronomía continuará siendo protagonista el jueves 3 con el XIII Festival Gastronómico, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de las asociaciones locales en la Plaza Melchor Ezquerro.

Desde las 13 horas, la gastronomía y la música con DJ compartirán espacio con la degustación de los participantes en el concurso de zurracapote. La jornada contará también con propuestas infantiles, pelota, encierros y música, incluyendo el encierro nocturno de reses bravas.

El domingo 6 de septiembre, Pradejón volverá a reivindicar uno de sus principales símbolos gastronómicos con la celebración del XXXVI Festival Gastronómico del Champiñón, la Seta y el Pimiento. Desde las 13 horas, la Plaza España acogerá una degustación que volverá a poner en valor tres productos estrechamente vinculados a la identidad, la agricultura y la gastronomía pradejoneras.

Durante toda la semana, las asociaciones y colectivos locales volverán a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la programación, reforzando un modelo de fiestas construido desde la participación y la implicación del tejido asociativo de Pradejón.

Las Fiestas de San Antonio volverán así a convertir Pradejón durante más de una semana en un gran espacio de encuentro. Unas fiestas en las que conviven tradición y nuevas propuestas, pero que mantienen como principal seña de identidad la participación en la calle, las cuadrillas.