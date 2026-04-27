Pradoviejo reúne este viernes a más de 200 jugadores de capacidades diversas en el 'III Torneo Valores-Fútbol Inclusivo' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 jugadores y jugadoras de capacidades diversas, pertenecientes a un total de diez equipos, participarán en Logroño en el 'III Torneo Valores-Fútbol Inclusivo', que se va a celebrar este próximo viernes, 1 de mayo, en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, acompañado por el gerente de Rioja Deporte, Jesús Rioja, y por el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz, junto a responsables de Deportes Ferrer, encargados privados de la organización, ha presentado esta lunes el torneo.

Como ha destacado Iglesias, "el objetivo principal de este torneo es el de marcar el gol más importante de cualquier partido: el de la inclusión".

"El deporte es una herramienta magnífica para educar en valores, así como fomentar el respeto, la perseverancia y la empatía entre quienes lo practican. Y si a esto se le suma la posibilidad de practicarlo en equipos que llevan por bandera la inclusión, el mensaje de solidaridad que se transmite a los jugadores es aún más enriquecedor", ha añadido.

El edil de Deportes ha querido poner en valor que "las escuelas de diez equipos de primer nivel nacional participan en este torneo, en el que se quiere dar visibilidad e importancia al fútbol inclusivo".

"Se trata -ha subrayado- de una categoría en la que jugadores y jugadoras con capacidades diversas practican este deporte y participan de una inclusión real, gracias a la confianza de entrenadores, el compromiso de las familias y la valentía de los propios jugadores".

Por eso, a su juicio, "celebrar este torneo por tercer año consecutivo es un triunfo para el deporte y para nuestra ciudad, que se enriquece con valores tan importantes como el compañerismo, las ganas de superación, la empatía y la igualdad".

Por su parte, el gerente de Rioja Deporte, Jesús Rioja, ha querido destacar que "desde el Gobierno regional y Fundación Rioja Deporte, participamos, apoyamos y fomentamos numerosas actividades para la integración e inclusión a través del deporte, como es la que nos ocupa en estos momentos".

"Porque el deporte -ha asegurado- es una de las herramientas más potentes para transmitir las buenas prácticas, hábitos saludables y valores deportivos entre nuestros deportistas, técnicos, público y el ecosistema deportivo en general".

En palabras de Gustavo Sáenz, "estuvimos dentro de esta iniciativa desde el minuto cero que se nos planteó", porque, como ha resaltado, "estamos siempre a favor del deporte inclusivo", una práctica que "para muchos de ellos, es vida". Por eso, ha apostado por "llegar a realizar más torneos y más actividades de este tipo".

EL TORNEO.

Los equipos participantes están formados por jugadores y jugadoras de más de 18 años con capacidades diversas y algunos de ellos participan en LaLiga Genuine.

Se trata de una iniciativa pionera en el fútbol inclusivo que busca normalizar la práctica del fútbol en este colectivo, promoviendo valores como la inclusión social y el compromiso en los clubes profesionales.

De fuera de la comunidad participan Osasuna, Burgos CF, Alavés, Numancia, CD Tudelano, SD Eibar, Athletic Clubd de Bilbao, Real Zaragoza y de nuestra comunidad la UD Logroñés y Ferdis.

El torneo -sin carácter competitivo- comienza el viernes 1 de mayo a las 10 horas. Los campos 1 y 2 de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo acogerán de manera simultánea dos partidos cada 20 minutos durante toda la mañana.

Finalmente, a las 14,15 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos. A las 15 horas, el Polideportivo Anexo Titín III acogerá una comida popular abierta a expediciones deportivas, espectadores y asistentes al torneo. "Es el broche perfecto de una jornada llena de deporte y convivencia", ha indicado Francisco Iglesias.

Desde la organización se recuerda que el acceso al recinto es gratuito y se invita a los vecinos de Logroño a acudir y participar de un día de convivencia de familias, deportistas y aficionados.