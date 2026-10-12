El precio medio de la vivienda en La Rioja se sitúa en 1.340 euros/m2, lejos de la media nacional

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en La Rioja se sitúa en 1.340 euros/m2, tras crecer un 8,4 % interanual, según los datos del Informe de Vivienda del tercer trimestre del año, publicado por Gesvalt Tasaciones.

Una cuantía, de acuerdo con las cifras de este estudio que, pese a todo, coloca a la comunidad sigue por debajo del promedio nacional, que alcanza los 2.085 euros/m2 (+10,6 %).

De este modo, adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en La Rioja supone una inversión media de 120.600 euros, lo que representa un aumento de 9.360 euros respecto a hace un año.

En el mercado del alquiler, contando con los datos de este informe, La Rioja alcanza una media de 9,11 euro/m2/mes, tras un incremento interanual del 6,1 %.