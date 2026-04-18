El precio del turismo usado sube en marzo un 0,8% interanual en La Rioja

Archivo - Coches usados. - GANVAM - Archivo

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registra en marzo una subida interanual del 0,8 por ciento de los turismos de segunda mano, con un precio medio de 12.866 euros.

En contraste, el precio en España ha sido de 13.610 euros, con un incremento del 4,1 por ciento en términos anuales.

Si se compara con el mes anterior (febrero de 2026), el precio de los turismos de ocasión aumenta un 0,7 por ciento en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional sube un 0,4 por ciento.

Los coches más viejos, los que superan los 8 años, se pagaron en La Rioja a una media de 9.888 euros en marzo, un 1,7 por ciento de descenso interanual. A nivel nacional, el precio en este segmento fue de 10.921 euros, un 5,6 por ciento de aumento anualizado.

Respecto al mes anterior, el precio en la comunidad cayó el 1,7 por ciento y en media nacional subió el 0,7 por ciento. El peso de estos turismos fue del 70,2 por ciento sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 62,8 por ciento nacional.

MERCADO NACIONAL

Los turismos usados se encarecieron un 4,1 por ciento interanual en España el pasado marzo, hasta 13.610 euros, frente a una inflación que aumentó el 3,3 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, sobre febrero de 2026, el precio de los coches de segunda mano asciende el 0,4 por ciento.

La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantiene precios bajos. Así, el 22,2 por ciento de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 46,5 por ciento tuvo un coste inferior a los 10.000 euros. Tan solo el 6,5 por ciento superó los 36.000 euros.

No obstante, el comprador está optando por unidades cada vez más nuevas que no superan los tres años.

Lo que explica que en el mismo mes del año pasado, los coches por debajo de los 10.000 euros, fuesen el 48,3 por ciento, casi dos puntos más que este año.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en marzo fue de 10.921 euros, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento interanual, y un 0,7 por ciento mensual comparado con los precios de febrero.

De los 196.841 turismos transferidos este mes, 123.711 superaron los 8 años, el 62,8 por ciento del total.

PRECIO MERCADO TOTAL TURISMOS POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El turismo usado aumentó de precio en todas las comunidades autónomas, con un máximo en del 7,2 por ciento en la Comunidad Foral de Navarra y un mínimo del 0,8 por ciento registrado en las comunidades de La Rioja y Galicia.

El segmento de los turismos de más edad subió en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja donde el precio se redujo un 1,7 por ciento en términos interanuales.

La mayor alza en los coches más antiguos se ha registrado en la Comunidad de Madrid, el 8,5 por ciento.

Ancove insiste en que la incertidumbre legal derivada, primero, de la tardanza en aprobar el Plan Auto+, que ha de sustituir al Moves III en las ayudas a la compra de unidades electrificadas, pero, también, la falta de noticias de un plan de achatarramiento, con ayudas a la motorización de combustión, como adelantó el Gobierno.

Una incertidumbre que se agrava con la escalada en los precios de los combustibles por el conflicto en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, Ancove da la bienvenida a las ayudas aprobadas desde el Ejecutivo para reducir la subida, aunque