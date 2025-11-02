El precio de una vivienda de 80 m2 de segunda mano en La Rioja supera los 140.000 euros

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja sube un 1,3 por ciento en su variación mensual y un 6 por ciento en su variación interanual; y sitúan el precio medio de las viviendas ofertadas en octubre en 1.758 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si calculamos este último incremento mensual y lo multiplicamos por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, vemos que valor medio de una vivienda es 140.622 euros en octubre.

De este modo, La Rioja ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 132.638 euros a 140.622 euros en octubre de 2025 (7.983 euros de diferencia).

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en octubre. Los incrementos superiores al 10 por ciento afecta a ocho comunidades y son: Comunitat Valenciana (22,6 por ciento), Región de Murcia (21,2 por ciento), Asturias (21,0 por ciento), Andalucía (20,2 por ciento), Madrid (18,9 por ciento), Canarias (18,0 por ciento), Cantabria (16,1 por ciento), Baleares (15,9 por ciento), País Vasco (12,6 por ciento), Cataluña (12,5 por ciento), Galicia (11,6 por ciento). Le siguen, Castilla y León (7,2 por ciento), La Rioja (6,0 por ciento), Aragón (4,1 por ciento), Castilla-La Mancha (3,8 por ciento), Extremadura (2,3 por ciento) y Navarra (1,9 por ciento).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se Baleares sitúa en 5.198 euros por metro cuadrado y Madrid en 5.089 euros por metro cuadrado.

Le siguen, País Vasco con 3.626 euros por metro cuadrado, Canarias con 3.202 euros por metro cuadrado, Cataluña con 3.158 euros por metro cuadrado, Andalucía con 2.687 euros por metro cuadrado, Comunitat Valenciana con 2.493 euros por metro cuadrado, Cantabria con 2.421 euros por metro cuadrado, Asturias con 2.179 euros por metro cuadrado, Navarra con 2.124 euros por metro cuadrado, Galicia con 2.096 euros por metro cuadrado, Aragón con 1.842 euros por metro cuadrado, Región de Murcia con 1.767 euros por metro cuadrado, La Rioja con 1.758 euros por metro cuadrado, Castilla y León con 1.644 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha con 1.278 euros por metro cuadrado y Extremadura con 1.276 euros por metro cuadrado.

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en cinco de las seis ciudades analizadas con variación interanual analizados por Fotocasa. El orden de los municipios con incrementos interanuales es: Logroño (10,8 por ciento), Haro (10,5 por ciento), Santo Domingo de la Calzada (2,1 por ciento), Calahorra (0,9 por ciento) y Arnedo (0,5 por ciento).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, vemos que el orden de las ciudades con un precio de mayor a menor es: Logroño con 2.232 euros por metro cuadrado, Villamediana de Iregua con 1.703 euros por metro cuadrado, Calahorra con 1.332 euros por metro cuadrado, Arnedo con 1.270 euros por metro cuadrado, Haro con 1.247 euros por metro cuadrado, Santo Domingo de la Calzada con 1.198 euros por metro cuadrado y Nájera con 1.158 euros por metro cuadrado.