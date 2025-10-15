Los precios bajaron un 0,4 por ciento en septiembre en La Rioja mientras suben un 2,8% en tasa interanual

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,8 por ciento en La Rioja en septiembre en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de septiembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en La Rioja disminuyó un 0,4 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,4 por ciento más que en septiembre de 2024 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4 por ciento más (+0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,5 por ciento más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,5 por ciento más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -2 por ciento (+0,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3 por ciento.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5 por ciento), Comunitat Valenciana (3,4 por ciento) y Baleares (3,3 por ciento). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2 por ciento), Murcia (2,4 por ciento) y Catalunya(2,6 por ciento).