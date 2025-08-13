Los precios se mantuvieron invariables en julio en La Rioja, si bien la subida interanual fue del 2,3 por ciento

Archivo - Imagen de archivo de un grifo. - AYUNTAMIENTO DE ADRA - Archivo

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,3 por ciento en La Rioja en julio en tasa interanual, 4 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena 2 meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja se mantuvo un 0 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2 por ciento más que en julio de 2024 (+3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,6 por ciento más (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,6 por ciento más (-0,7 puntos) y sanidad, un 3,4 por ciento más (+0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,6 por ciento (-1,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un -0,9 por ciento (+0 puntos); transporte, un -0,7 por ciento (+0,5 puntos) , las tres únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1 por ciento en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7 por ciento.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5 por ciento), Comunitat Valenciana (3,2 por ciento) y Extremadura (3,2 por ciento). En el lado contrario se situaron Murcia (2 por ciento), Canarias (2,2 por ciento) y La Rioja(2,3 por ciento).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8 por ciento), Baleares (+0,7 por ciento) y Asturias (+0,6 por ciento) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3 por ciento) Castilla - La Mancha (+0,3 por ciento) y Murcia (+0,3 por ciento).