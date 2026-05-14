Los precios subieron un 0,6 por ciento en La Rioja en abril, mientras que la tasa interanual descendió un 2,9%

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LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,9 por ciento en La Rioja en abril en tasa interanual, 1 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en La Rioja desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,6 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,3 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,3 por ciento más que en abril de 2025 (+1,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3 por ciento más (-0,1 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,7 por ciento más (+0,5 puntos) y enseñanza, un 3,4 por ciento más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,8 por ciento (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2 por ciento (+0,3 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,5 por ciento (-0,9 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2 por ciento (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4 por ciento en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2 por ciento.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8 por ciento), Castilla y León (3,5 por ciento) y Castilla - La Mancha (3,4 por ciento). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7 por ciento), Asturias (2,7 por ciento) y La Rioja(2,9 por ciento).