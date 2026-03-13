Los precios subieron en febrero en La Rioja tres décimas, mientas que tasa interanual lo hicieron en un 2%

Archivo - Varias personas compran en una carnicería en un mercado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2 por ciento en La Rioja en febrero en tasa interanual, 1 décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,3 por ciento, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,3 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3 por ciento más que en febrero de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9 por ciento más (-0,3 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,9 por ciento más (-1 puntos) y sanidad, un 3,5 por ciento más (+0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4 por ciento en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3 por ciento.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9 por ciento), Comunitat Valenciana (2,6 por ciento) y Extremadura (2,5 por ciento). En el lado contrario se situaron La Rioja (2 por ciento), Catalunya (2 por ciento) y Castilla - La Mancha(2 por ciento).

Galicia (+0,3 por ciento), Extremadura (+0,2 por ciento) y Murcia (+0,2 por ciento) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2 por ciento, 0,2 por ciento y un 0,1 por ciento, respectivamente.