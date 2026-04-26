Préjano celebrará el próximo 23 de mayo su I Feria del Caracol

Préjano celebrará el 23 de mayo su I Feria del Caracol - AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Préjano acogerá el próximo 23 de mayo la primera edición de la Feria del Caracol, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones locales Amigos de la Historia de Préjano, Juvenil Ruesca y Peñalmonte, así como con el apoyo del Gobierno de La Rioja y la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Esta nueva cita nace con el objetivo de consolidarse como un evento de referencia en el calendario local, poniendo en valor la identidad del municipio y su carácter tradicional.

"Buscamos crear un día que represente lo que somos como pueblo, uniendo gastronomía, cultura, música y tradición en una jornada abierta a todos los públicos", explica el alcalde de Préjano, David San Sixto.

EN EL FRONTÓN MUNICIPAL

La feria se celebrará en el frontón municipal, que acogerá su primer gran evento tras su reciente inauguración, en horario de 11,00 a 21,30 horas, y contará con una programación variada durante toda la jornada.

Entre las actividades destacadas, el público podrá disfrutar de un mercado artesanal con productos de proximidad como queso, embutidos, aceite o artesanía, que permanecerá abierto de 11,00 a 19,00 horas.

Además, se organizará una visitas guiada al castillo de Préjano durante la mañana, uno de los principales atractivos patrimoniales del valle del Cidacos.

A partir de las 13,00 horas tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada: la degustación de raciones de caracoles o migas, acompañadas de vino y agua.

La jornada tendrá también un componente solidario, con una donación a la Asociación Aladina, que trabaja en apoyo a niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Durante toda la jornada, el evento contará también con la presencia de la foodtruck El Mordisko, ampliando la oferta gastronómica disponible para todos los asistentes.

MÚSICA Y AMBIENTE FESTIVO

La música y el ambiente festivo estarán presentes durante todo el día, con la animación de la charanga Wesyké al mediodía, la actuación del granadino El Jose a las 17,00 horas y la sesión del DJ Popy durante la tarde. Asimismo, se celebrarán sorteos de productos locales como vino, aceite o jamón.

Desde la organización destacan el carácter solidario, cultural y participativo de esta primera edición, que nace con vocación de continuidad y con la intención de convertirse en una cita anual imprescindible.