El Premio Europeo del Espacio Público Urbano selecciona 25 proyectos, 4 de ellos de España

Imágenes de los proyectos seleccionados - CCCB

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026 ha seleccionado 25 propuestas de un total de 381, y entre las iniciativas escogidas hay 4 españolas --2 catalanas, 1 mallorquina y 1 riojana--, informa este viernes en un comunicado el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que promueve este galardón.

Su objetivo es reconocer las mejoras prácticas de "democratización de los espacios urbanos" así como impulsar el debate sobre las respuestas ante cuestiones como la emergencia climática, las desigualdades sociales y la transformación de la movilidad.

El jurado internacional ha seleccionado 25 propuestas de 14 países europeos, con intervenciones en las principales capitales europeas, entre ellas París, Copenhague, Barcelona, Lisboa, Bruselas, Viena o Varsovia.

Los 25 proyectos seleccionados reflejan un compromiso con las soluciones basadas en la naturaleza, la reutilización de infraestructuras existentes y la accesibilidad universal, y el jurado subraya "el rigor formal, la sensibilidad material y la calidad espacial" de todas las intervenciones.

Las propuestas catalanas seleccionadas son la de la Plaça de les Glòries Catalanes en Barcelona de AgenceTER, Ana Coello Paisatge i Arquitectura y Meta Engineering-Quadrante; la del Plà de l'Italià en Berga (Barcelona) de Xavier Martin Fontbote, Guillem Bigas Comas, Guillem Canudas Gorgas y Miquel Arias Costa.

La propuesta mallorquina es la del Pati Interior en Inca de Flexo y la riojana es Baños en la rotonda, en Logroño; y entre todos los proyectos el jurado elegirá los 5 finalistas, que se darán a conocer el 9 de septiembre.