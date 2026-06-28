El Premio Nacional Javier Sáez Castán abre su taller de ilustración en San Torcuato

Casa 'El Merendero' de San Torcuato - JAVIER SÁEZ

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador y escritor Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración en 2016, pondrá en marcha este verano en San Torcuato (La Rioja) una escuela dedicada al álbum ilustrado y la creación artística. Bajo el nombre de 'El merendero', el proyecto nace como escuela de ilustración, taller de creación y punto de encuentro "más orientado al aprendizaje que a la enseñanza".

Ubicado en una casa rehabilitada en este municipio riojano de apenas 60 habitantes, el espacio busca combinar formación, creación y convivencia en pleno entorno rural de la Rioja Alta. La programación de El merendero estará formada por talleres inmersivos de fin de semana impartidos por algunos de los nombres más destacados del panorama nacional del álbum ilustrado.

El primero de ellos lo impartirá Manuel Marsol del 24 al 26 de julio bajo el nombre de 'Memoria' y tratará de los recuerdos y los tesoros de la infancia. En él se podrá dibujar, recordar, conversar, leer y por supuesto, merendar. Los talleres cuentan con tan solo 10 plazas. Y las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web del proyecto.

Con esta iniciativa, Sáez Castán traslada al medio rural riojano un espacio de creación y encuentro en torno al álbum ilustrado, reuniendo a algunos de los autores más relevantes del sector en un formato que combina aprendizaje, convivencia y gastronomía local.