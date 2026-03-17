El premio Pritzker de arquitectura, Smiljan Radic, encabeza la programación de Concéntrico 2026

Presentación de 'Concéntrico 26' en Madrid - CONCÉNTRICO

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El último premio Pritzker de arquitectura, Smiljan Radic, encabeza la programación de Concéntrico 2026, que se desarrollará en Logroño del 18 al 23 de junio. Precisamente, esta mañana en el Goethe-Institut de Madrid se ha dado a conocer un avance de la programación del Festival.

Este evento reunirá a destacados estudios, investigadores y creadores de la escena internacional y planteará, en esta edición, un giro hacia prácticas más colectivas, festivas y performativas en el espacio público. A partir de los temas del libro, presentes en las convocatorias - Identidad y Ficción, Ecologías Urbanas y Ephemeral Agents- Concéntrico profundiza en muchos de los temas que van hilados año a año profundizando en enfoques y maneras de abordar esas estrategias.

Entre los nombres más relevantes del Festival que se celebrará en junio en Logroño destaca el arquitecto chileno Smiljan Radic, recientemente distinguido con el Premio Pritzker, cuya participación marcará uno de los hitos de esta edición. También participará el equipo palestino AAU Anastas, que propondrá una serie de dispositivos de escucha distribuidos en distintas plazas de Logroño en línea con su trayectoria de defensa de la cultura como herramienta de resistencia y construcción colectiva.

La edición de 2026 incorporará además una dimensión sonora gracias a la colaboración con Sounds of Architecture Records, el sello discográfico fundado por Didier Fiúza Faustino y Marie-Hélène Fabre. Durante la presentación en el Goethe-Institut se ha dado a conocer el vinilo Beyrouth, y en el marco del festival se grabará un nuevo disco con los sonidos de Concéntrico en la capital riojana.

El festival abordará asimismo las barreras visibles e invisibles vinculadas a la discapacidad, incorporando investigaciones y proyectos que reflexionan sobre cómo la arquitectura y el diseño pueden contribuir a construir espacios públicos más inclusivos, en colaboración con el CERMI.

AMPLIAR LENGUAJES

La selección de los participantes responde a una voluntad de ampliar los lenguajes con los que el festival se aproxima a la ciudad: desde arquitecturas que entienden el espacio público como ritual o celebración, como ocurre en el trabajo de Matilde Cassani o Smiljan Radic, hasta aproximaciones más experimentales que investigan con materiales, sonido o procesos de reutilización.

El Festival reúne prácticas que trabajan en los límites entre arquitectura, arte y paisaje, con equipos como Bear, Boltshauser x Garbizucollar o Parabase, con quienes se explorará la reutilización de materiales procedentes del sector de la energía, o AAU Anastas junto a Radio alHara, una emisora independiente nacida en Palestina que conecta comunidades a través del sonido.

Entre las novedades de esta temporada destaca la primera Concéntrico Summer School, vinculada al foco especial que esta edición dedicará a Suiza, que abrirá un espacio de trabajo y aprendizaje en torno a nuevas formas de pensar y construir el espacio público.

A la presentación de Concéntrico en Madrid han asistido Miguel Sainz, concejal del Ayuntamiento de Logroño; la responsable de Programación Cultural coordinación Artes Visuales & Humanidades del Goethe-Institut, Rebeca Castellano; el presidente de la Fundación COAR y decano del COAR, Ángel Carrero; y el director de Concéntrico, Javier Peña, entre otras personalidades y representantes de participantes y patrocinadores.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Los equipos participantes de esta edición son: Smiljan Radic, Matilde Cassani, OFREIA, BEar, PPAA, CENTRAL + Maxime Delvaux, El Plano Latente, noof group, raumlabor, Sahra Hersi, Suomi-Koivisto & IC-98, Boltshauser Garbizu Collar, Parabase, Zeppelin Design, Faris Alossaimi, 2050+, Amanda Pinatih + Gabriel Fontana, AAU Anastas, Sounds of Architecture Records, Taelon7, Future Firm, DF DC, Ignacio G. Galán + Ozaeta Fidalgo Architects + Jordan Whitewood-Neal y Tlo.

LOS TRES EJES TEMÁTICOS

La programación de este año girará en torno a tres ejes: Identidad y Ficción, que explora narrativas y representaciones del espacio urbano; Ecologías Urbanas, centrada en las relaciones entre ciudad, naturaleza y sostenibilidad; y Ephemeral Agents, dedicada al papel de las intervenciones temporales como catalizadores de transformación en el espacio público.

El eje Identidad y Ficción reúne una serie de proyectos que abordan la arquitectura como una herramienta de relato y de interpretación del territorio. En este marco se sitúan propuestas como la Radic, que plantea trasladar a Logroño la lógica del circo itinerante mediante una arquitectura efímera, abierta y colectiva. También destaca la investigación del estudio OFREIA, centrada en las memorias vinculadas al río Ebro y en las prácticas históricas del baño en el paisaje fluvial. A este bloque se suma la colaboración entre CENTRAL y el fotógrafo Maxime Delvaux, un proyecto que explora la relación entre arquitectura y representación a través de una mirada atenta al entorno construido.

Participantes eje Identidad y Ficción: Smiljan Radic (Chile), Matilde Cassani (Italia), Ofreia (Suiza), Bear (Bilbao), PPAA (México), Central + Maxime Delvaux (Bélgica) y El plano latente (España).

El eje Ecologías Urbanas pone el foco en las relaciones entre arquitectura, clima, materia y paisaje dentro de la ciudad contemporánea. Las propuestas reunidas en este apartado exploran desde arquitecturas capaces de generar microclimas hasta intervenciones que trabajan con materiales y recursos ligados al territorio. Entre ellas destacan los pabellones experimentales del colectivo raumlabor, el jardín cívico dedicado al cultivo y al intercambio de semillas propuesto por Sahra Hersi, y la arquitectura de tierra y barricas desarrollada por Boltshauser y Garbizu Collar, una intervención que traslada al espacio urbano los principios climáticos del paisaje vitivinícola de La Rioja.

Participantes de Ecologías Urbanas: noof group (Chile), raumlabor (Berlín), Sahra Hersi (Reino Unido), Suomi-Koivisto & IC-98, Boltshauser X Garbizucollar (Finlandia, Suiza), Parabase (Suiza), Zeppelin Design (Rumanía), Faris Alossaimi (Arabia Saudí).

Por su parte, el eje Ephemeral Agents propone repensar la arquitectura efímera como una herramienta capaz de activar dinámicas sociales y abrir nuevas formas de uso del espacio público. En este marco se inscriben proyectos como Multiform, de Gabriel Fontana, que replantea las reglas del deporte para explorar nuevas formas de convivencia colectiva; las cápsulas de escucha urbana desarrolladas por AAU Anastas; y las investigaciones espaciales en torno a discapacidad y arquitectura impulsadas por Ignacio G. Galán, Ozaeta.Fidalgo y Jordan Whitewood-Neal.

Participantes de Ephemeral Agents: 2050 + Amanda Pinatih + Gabriel Fontana (Italia), AAU Anastas (Palestina), Sounds of Architecture, Taelon 7 (Austria), Future Firm (Canadá), DF DC (Reino Unido), Ignacio G. Galán + Ozaeta Fidalgo Architects + Jordan Whitewood-Neal, Tlo

Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y Javier Peña Ibáñez, fundador de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN como colaboradores principales.

El proyecto suma el apoyo de más de 30 instituciones y entidades como Ministerio de Cultura, Goethe-Institut, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Institut français, Wallonie-Bruxelles Architectures, Embajada de Países Bajos, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Rumano de Cultura, Instituto Polaco de Cultura, British Council, Embajada de Suiza para España y Andorra, Foro Cultural de Austria, Cortizo, Consejo Superior de Arquitectos de España, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fundación Arquia, Instituto Cervantes, Universidad de Nebrija, Cesuga Centro Universitario, Fundación Daniel & Nina Carasso, Norman Foster Institute, Ayuntamiento de Madrid o Esdir.