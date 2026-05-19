Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen al Delicatto por su compromiso ambiental - VK COMUNICACIÓN

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El establecimiento Delicatto, ubicado en Logroño, ha sido galardonado con el premio regional por La Rioja en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero.

La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid que ha contado con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

El establecimiento Delicatto se suma así a los premiados riojanos de las ediciones anteriores: el establecimiento Casa Víctor y el bar La Esquina de San Juan. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima -iniciativa de ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería España- reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

Su elección reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la integración de prácticas responsables en su modelo gastronómico en Logroño.

El establecimiento combina tradición e innovación apostando por productos locales y de alta calidad, lo que contribuye a reducir la huella ambiental asociada a la cadena de suministro. Con más de 40 medidas orientadas a la descarbonización, ha desarrollado un enfoque integral basado en la reducción de impactos, destacando el uso de energía eléctrica de origen 100 % renovable, que elimina las emisiones asociadas al consumo energético, así como el impulso a la movilidad sostenible mediante iniciativas como puntos de recarga para vehículos eléctricos, aparcamiento para bicicletas y el uso de un coche eléctrico en su operativa.

Este conjunto de acciones coherentes lo posiciona como un referente en la transición hacia una hostelería baja en carbono y alineada con los objetivos climáticos actuales en La Rioja.

"La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector", afirma Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola de Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, que actúa como secretaría técnica de la Comunidad #PorElClima, destaca que "estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

Desde ECODES "impulsamos esta transformación a través de Hostelería #PorElClima, movilizando a miles de establecimientos y convirtiendo la ambición climática en resultados concretos. Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada".

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, subraya que "la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector. Proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas".

Junto a Delicatto, se han repartido otros 16 premios a nivel regional (uno por CC.AA.) a otros grupos y establecimientos en reconocimiento a su labor y compromiso por el cuidado del medioambiente y una gestión sostenible de sus negocios.

Además, en esta III edición, en sus cinco categorías nacionales, han sido reconocidos Five Guys, en la categoría de 'Acción'; Grupo Alsea, en la de 'Impulso'; y Grupo El Pòsit (Tarragona), en la de 'Innovación'. Además, se ha reconocido al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en la categoría de 'Alianzas'; y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en la de 'Liderazgo'.