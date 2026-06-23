Los Premios Mercurio celebran su 45 aniversario reconociendo la excelencia empresarial riojana - CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club de Marketing de La Rioja ha celebrado la Gala de Entrega de los Premios Mercurio 2026 en Bodegas Franco-Españolas, una edición especialmente significativa al coincidir con el 45 aniversario de estos galardones, convertidos en un referente del reconocimiento empresarial en La Rioja.

La ceremonia ha reunido a destacados representantes del tejido empresarial, institucional y social de la comunidad y contó con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago; miembros del Gobierno regional, representantes institucionales y numerosas personalidades del ámbito empresarial riojano.

Los Premios Mercurio, organizados por el Club de Marketing de La Rioja desde hace 45 años, reconocen la excelencia, la innovación, el liderazgo y la contribución al desarrollo económico y social de la región. A lo largo de su trayectoria se han consolidado como los galardones empresariales de referencia en La Rioja, distinguiendo a más de 200 empresas y profesionales.

En esta edición, el jurado ha otorgado el Premio Mercurio Empresa Avanzada a Grupo JIG; el Premio Mercurio Directivo a Pedro Domínguez, director general de Grupo Palacios Alimentación; el Premio Mercurio Marketing a Melt Cakes; el Premio Mercurio de Responsabilidad Social Corporativa a Magdalena Pérez Trenado; y el Premio Mercurio a la Vida Empresarial a Aurora Pérez Bañares, reconocimiento que este año ha sido elegido por votación de los socios del Club de Marketing.

Coincidiendo con esta efeméride, el Club de Marketing ha recuperado el Premio Mercurio Honorífico, una distinción de carácter nacional destinada a reconocer trayectorias de especial relevancia en el ámbito empresarial y profesional. En esta primera edición, el galardón ha recaído en Toni Segarra, una de las figuras más influyentes de la publicidad y la construcción de marcas en España.

Durante la gala se puso en valor la trayectoria de los Premios Mercurio y el papel que han desempeñado durante más de cuatro décadas reconociendo a empresas, directivos y profesionales que contribuyen al desarrollo y la competitividad de La Rioja.

Los galardones entregados son una reinterpretación artística del histórico Mercurio diseñado por Dalmati y Narvaiza, realizada por el artista riojano Carlos Corres mediante una técnica mixta pictórica y digital que da lugar a obras originales y únicas. El Club de Marketing de La Rioja agradece el apoyo de las empresas e instituciones que forman parte de su Patronato -Grupo Argraf, Grupo Emesa, Diario La Rioja, Rivercap y UNIR-, así como el patrocinio de Ibercaja y la colaboración de Bodegas Franco-Españolas, cuyo respaldo contribuye al desarrollo de estos galardones y de la actividad de la entidad.