Los Premios VID consolidan su cuarta edición como punto de encuentro entre el vino, el diseño y el branding

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LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Premios VID, organizados por el Club de Marketing de La Rioja, abren el plazo de inscripción para su cuarta edición, que permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre.

El certamen afronta una nueva etapa de crecimiento y consolidación, reforzando su posicionamiento como una de las iniciativas de referencia en el reconocimiento del diseño, el branding y el packaging aplicados al sector del vino.

Nacidos con el propósito de reconocer aquellos proyectos que entienden el diseño, la construcción de marca y el packaging como herramientas estratégicas para generar valor, diferenciación y competitividad, los Premios VID continúan ampliando su alcance y reforzando su proyección nacional.

Esta cuarta edición supone un importante paso adelante gracias a la incorporación de nuevas entidades colaboradoras, un jurado de reconocido prestigio y una creciente implicación de organizaciones que comparten una misma visión: impulsar la cultura del diseño como motor de innovación y crecimiento para el sector vitivinícola.

Para Paula Zúñiga, presidenta del Club de Marketing de La Rioja, "los Premios VID nacieron para reconocer el mejor diseño aplicado al mundo del vino, pero hoy representan mucho más".

"Queremos crear un espacio donde bodegas, diseñadores, agencias, fabricantes y expertos compartan una misma visión: entender que el diseño, el branding y el packaging son herramientas estratégicas para construir marcas más competitivas y con mayor valor", añade.

Y puntualiza que "la respuesta que estamos recibiendo por parte de las organizaciones que se han sumado a esta cuarta edición demuestra que los Premios VID se están consolidando como un proyecto de referencia y como un punto de encuentro para quienes creen en el poder del diseño para transformar las marcas de vino".

Uno de los grandes hitos de esta cuarta edición es la consolidación de un ecosistema de colaboración integrado por algunas de las organizaciones, empresas y medios más representativos del diseño, el branding, el packaging, la creatividad y el marketing en España.

Una red que permitirá ampliar la difusión de los Premios VID, generar nuevas oportunidades para los participantes y seguir promoviendo el valor estratégico del diseño en el sector del vino.

Entre las entidades que se incorporan a esta edición se encuentra ADG-FAD, organizadora de los prestigiosos Premios ADG Laus, con la que se desarrollarán acciones de difusión conjunta, ventajas para los participantes de ambos certámenes e iniciativas destinadas a acercar el diseño al sector vitivinícola.

Asimismo, la colaboración con AEBRAND, la Asociación Española de Branding, reforzará la dimensión estratégica de los Premios VID y favorecerá el intercambio de conocimiento con la comunidad profesional del branding.

A esta red se suma también Hispack, el mayor encuentro del sector del packaging en España, que contribuirá a acercar el certamen a toda la cadena de valor del envase y el embalaje y a reforzar su presencia en uno de los principales foros internacionales del sector.

En el ámbito de la comunicación especializada, Gràffica, uno de los medios de referencia en diseño y creatividad, e InfoPack, publicación especializada en packaging, etiquetado e innovación en envases, se incorporan como media partners de esta edición.

Su participación permitirá ampliar la difusión de los Premios VID entre diseñadores, estudios, agencias, fabricantes, proveedores y empresas vinculadas al mundo del packaging y la comunicación visual.

El ecosistema de colaboradores se completa con ACREAR, los Clubes de Marketing del Mediterráneo y de Málaga y la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), entidades que contribuirán a fortalecer los vínculos entre el mundo del vino, el diseño, la creatividad, la formación y la innovación, consolidando los Premios VID como un espacio de encuentro para los profesionales del sector.

UN JURADO FORMADO POR REFERENTES DEL DISEÑO, EL BRANDING Y EL PACKAGING

Uno de los principales valores diferenciales de los Premios VID vuelve a ser la calidad y diversidad de su jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio que aportan una visión complementaria desde el diseño, la estrategia de marca, la comunicación visual, el packaging y la industria auxiliar del vino.

Entre los expertos ya confirmados figuran Víctor Palau, diseñador, editor y fundador de Gràffica; Àlex Gobern, consultor internacional especializado en estrategia de marca y branding; Antonio Pinós, Responsable de promoción, publicidad y visitantes de Fira de Barcelona y reconocido profesional con una amplia trayectoria en diseño y packaging; Miguel García, responsable de proyectos premium de Avery Dennison, compañía líder mundial en soluciones de etiquetado y materiales autoadhesivos.

También Eduardo Ibáñez, director comercial de Grupo Argraf, empresa referente en impresión de etiquetas y soluciones de packaging para el sector vitivinícola; y Damián Rodríguez, director general de Crealis Iberia, uno de los principales grupos internacionales especializados en soluciones de cierre y packaging para vinos y bebidas.

La organización continúa trabajando en la incorporación de nuevas personalidades de reconocido prestigio nacional e internacional que se anunciarán en las próximas semanas, reforzando el carácter multidisciplinar y la proyección del , estudios creativos, bodegas, diseñadores y empresas podrán presentar sus candidaturas hasta el 30 de octubre a través de la página web www.premiosvid.com.

Los Premios VID reconocerán los mejores proyectos de diseño, branding y packaging desarrollados para el sector vitivinícola, distinguiendo aquellos trabajos capaces de demostrar cómo la creatividad, la estrategia de marca y la innovación contribuyen a jurado de esta cuarta edición.

ABIERTA LA CONVOCATORIA

Las agencias de diseño y branding construir marcas más sólidas, diferenciadas y competitivas.

Con esta cuarta edición, el Club de Marketing de La Rioja reafirma su compromiso de seguir impulsando un certamen que trasciende el reconocimiento de la excelencia creativa para convertirse en un espacio de encuentro entre empresas, profesionales e instituciones convencidos de que el diseño constituye un factor estratégico para el futuro del sector del vino.

Los Premios VID cuentan con el patrocinio de ADER, Rivercap, Grupo Argraf, Avery Dennison, Vidrala, además de la colaboración de Emesa, Diario La Rioja, UNIR y el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.