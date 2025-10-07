Presentado el trabajo desarrollado en los 4 proyectos de cooperación al desarrollo financiados con presupuesto de 2024 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y las entidades YMCA, ATIM, Vision Mundi y Fundación Diagrama han presentado esta tarde la acción desarrollada en los cuatro proyectos de cooperación al desarrollo financiados desde Logroño con cargo al presupuesto de 2024.

Estas cuatro intervenciones han permitido actuar en otras tantas zonas de Colombia, Senegal y Burkina Faso.

El acto, que se ha desarrollado en La Gota de Leche, ha contado con la presencia de las concejalas de Relaciones Institucionales, Leonor González, y de Cooperación al Desarrollo, Laura Arrieta.

En el mismo, se han expuesto los proyectos desarrollados y los resultados obtenidos hasta la fecha en los territorios en los que se han llevado a cabo.

El proyecto desarrollado por YMCA se denomina 'Desarrollo de oportunidades para la inclusión y el empoderamiento social de mujeres víctimas del conflicto, sus familias y comunidades en la localidad de Bosa, Bogotá, Colombia'.

Desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) se lleva a cabo el proyecto "Promoción del desarrollo socioeconómico del poblado de Mbackombel (Senegal) por medio de los recursos agropecuarios liderados por mujeres".

El proyecto impulsado por la Fundación Diagrama, 'Programa de garantía alimentaria a través de la producción avícola' se lleva a cabo en la comunidad rural de Sandiara, en Senegal.

Por último, la entidad Vision Mundi desarrolla su 'Programa de salud visual más vulnerable de la región de Bobo Dioulasso (Fase IV)' en Burkina Faso.

Además de dar a conocer y poner en valor el trabajo realizado por las cuatro ONGs en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, se ha podido analizar el impacto generado en las comunidades beneficiarias y se ha facilitado un espacio de diálogo, inspiración y contactos entre las entidades y las personas asistentes.