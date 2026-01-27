La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, hablará en Logroño de 'Retos y dificultades de las Pymes españolas'

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La FER, Ibercaja y CEPYME, "en época de incertidumbres y dificultades para la actividad económica y empresarial en nuestro país", celebran el Encuentro Empresarial "Retos y Dificultades para las Pymes españolas", que contará como invitada especial con Ángela de Miguel Sanz, presidenta de CEPYME. Una cita que se desarrollará a partir de las 9,30 horas en el Restaurante Delicatto de Logroño.

Participarán también en este evento, el presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui y el director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, José Ángel Pérez Álvarez, además de un centenar de representantes empresariales.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una organización empresarial de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos.

Su representatividad alcanza 56 organizaciones territoriales y 91 organizaciones sectoriales, que representan a 3 millones de pymes. CEPYME nació el 22 de septiembre de 1977.

Varias organizaciones territoriales de ámbito provincial se unieron en plena Transición para defender la voz de las pymes, entre ellas, la FER.