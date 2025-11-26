La presidenta del Parlamento aboga porque el legado de Sagasta inspire a trabajar por el fortalecimiento de la democracia - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha inaugurado esta tarde en el Hemiciclo regional el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', que se celebra en Logroño desde hoy y hasta viernes, incluido.

Durante su intervención, Fernández Cornago ha recordado que Práxedes Mateo Sagasta "dedicó casi medio siglo de su vida a la política entendida como servicio a los ciudadanos mediante el diálogo, la búsqueda de consensos y el trabajo incansable para mejorar la vida de las personas a quienes representamos".

En este sentido, ha asegurado que "la trayectoria de Sagasta nos recuerda que la fortaleza de la democracia se mide por la solidez de sus instituciones y la capacidad de sus representantes en la búsqueda del interés general".

Por ello, ha expresado su deseo de que "el legado de Sagasta siga inspirándonos a trabajar por el fortalecimiento de nuestra democracia y por seguir construyendo, entre todos, una sociedad mejor".

Además, Fernández Cornago ha abordado la conexión del edificio que acoge la Cámara regional con Sagasta, dado que "en 1890 comenzó a albergar la Fábrica de Tabacos, una industria próspera impulsada tanto por él como por su sobrino, Amós Salvador, quien por aquel entonces era director de la Compañía Arrendataria de Tabacos".

Asimismo, ha explicado que hoy en día el Parlamento "continúa firme en su empeño por mantener vivo el legado y la memoria de nuestro ilustre riojano" y ha detallado las acciones en las que se plasma este compromiso como patrono de la Fundación Práxedes Mateo Sagasta.

Entre ellas destaca la participación en las rutas sagastinas, que cada curso acercan al Parlamento regional a más de 1.500 estudiantes de 2º de Bachillerato y de 4º de la ESO que tienen ocasión de recorrer los principales hitos de la ciudad relacionados con Sagasta "y este lugar es visita obligada, no sólo por la vinculación a la industria tabaquera, sino sobre todo y de manera fundamental para explicar la labor parlamentaria".

Tras la intervención de la presidenta del Parlamento de La Rioja ha tomado la palabra el consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor. El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo' está organizado por el Gobierno de La Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos, la Fundación Práxedes Mateo Sagasta y cuenta con la colaboración del Parlamento de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Universidad de Burgos.