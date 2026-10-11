La presidenta del Parlamento de La Rioja asistirá al Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real

Archivo - La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fermández Cornago
Archivo - La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fermández Cornago - PARLAMENTO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 11 octubre 2026 10:49
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    LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, asistirá mañana, 12 de octubre, en Madrid al Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real.

   Tal y como ha avanzado el Parlamento de La Rioja, Fernández Cornago asistirá al acto de homenaje a la Bandera Nacional y al desfile militar que se celebrarán con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

   Un acto que presidirán los Reyes de España junto a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía en la plaza de Cánovas del Castillo, Madrid.

   A continuación, la presidenta del Parlamento riojano acudirá a la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional que los Reyes ofrecerán en el Palacio Real.

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