La presidenta del Parlamento de La Rioja lamenta el fallecimiento de Manuel Fernández Ilarraza

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha expresado este domingo su pesar por el fallecimiento de Manuel María Fernández Ilarraza, que fuera presidente de la Cámara autonómica entre junio de 1987 y junio de 1988 en la II Legislatura, y ha enviado sus condolencias a sus familiares y amigos.

Fernández Cornago ha destacado la contribución de Ilarraza a la vida parlamentaria riojana en un momento decisivo y ha elogiado su "ejemplar vocación de servicio público".

Manuel María Fernández Ilarraza nació en Logroño el 8 de agosto de 1940. Fue médico (especializado en Ginecología en Alemania) y se dedicó a la actividad política desde 1972 (como concejal del Ayuntamiento de Logroño, siendo alcalde Narciso San Baldomero) a 1995.

Tuvo un papel determinante en la II Legislatura (1987-1991) como diputado regional del CDS. Destacó por su dedicación al servicio público y su compromiso con La Rioja.