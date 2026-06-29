Presidente AICCOR valora de forma positiva la desconovocatoria de huelga del calzado: "Si hay acuerdo, habrá futuro"

Archivo - Fábrica de calzado - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR), Alfonso Ruiz, ha valorado de forma positiva la desconvocatoria de huelga del calzado defendiendo que "aquí no hay ganadores ni perdedores, hay futuro para el sector o no". Ese es "nuestro objetivo común" y si "nos ponemos de acuerdo" lo "conseguiremos".

Como ha recordado a los periodistas tras una rueda de prensa en la que se ha presentado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a las empresa del sector del calzado, el pasado miércoles se llegó a un acuerdo y se decidió desconvocar la primera de las huelgas. Aún quedan otras dos jornadas pero, como ha explicado, "si se ratifica el acuerdo también se desconvocarán".

Ha indicado que "aunque se miren desde dos sensibilidades diferentes, la patronal y la parte sindical, hay un objetivo común y si nos ponemos de acuerdo solo habrá futuro para el sector". Ahora -prosigue- "tenemos que traducir este convenio en competitividad para nuestras empresas".

Por parte del Gobierno de La Rioja, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León ha indicado al respecto que el Ejecutivo riojano "no interfiere en las negociaciones. Solo intentamos procurar que todos los acuerdos y trámites que se requieran sean los más ágiles posibles y que se llegue a un buen entendimiento".