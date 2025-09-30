El presidente de la Comisión de Cultura de la FEMP y alcalde de Clavijo participa en 'Mondiacult' en Barcelona

El presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la FEMP, Pedro Muro, alcalde de Clavijo (La Rioja), ha participado en Voces para la Cultura, uno de los espacios de MONDIACULT - FEMP

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La FEMP ha estado presente en MONDIACULT, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible que estos días se está celebrando en Barcelona. El presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la FEMP, Pedro Muro, alcalde de Clavijo (La Rioja), ha participado en Voces para la Cultura, uno de los espacios de MONDIACULT, con la ponencia 'Reactivar el territorio desde la cultura. Un modelo integral de gestión patrimonial'.

Muro ha destacado que "el patrimonio cultural y natural de nuestros territorios ya no puede ser visto como un lujo ni como un adorno del pasado. Es, en realidad, una de las claves más potentes para construir futuro" y ha añadido que "el patrimonio es identidad, es cohesión social, es motor de desarrollo económico", porque "puede dar empleo, fijar población, inspirar a las nuevas generaciones y atraer oportunidades".

En su intervención ha apostado por impulsar un modelo integral para gestión del patrimonio como recurso social, económico y turístico y, en este sentido, ha explicado el decálogo FEMP sobre cohesión territorial y social, y los cuatro pilares del modelo integral de la federación.

Ha concluido destacando que "el patrimonio no es un lujo ni un recuerdo muerto. Es una herramienta de desarrollo, de cohesión y de esperanza. Si logramos cuidarlo y activarlo, estaremos construyendo no solo un futuro con identidad, sino un futuro con dignidad".