El presidente riojano se reúne este lunes con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunirá este próximo lunes, 1 de septiembre, en el Parlamento regional con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios.

Así se lo ha transmitido esta semana el mandatario regional a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández Cornago, en el transcurso de un encuentro institucional que mantuvieron para abordar, entre otras cuestiones, el inminente inicio del curso parlamentario.

Al término de la reunión, celebrada en la sede del Parlamento regional, Fernández Cornago se puso ya en contacto con los cuatro portavoces parlamentarios para trasladarles la propuesta del presidente del Gobierno de La Rioja y explicarles la dinámica que seguirá la ronda de encuentros.

Así, está previsto que las reuniones darán comienzo a las 9 horas y, al igual que el pasado año, el orden atenderá a criterios de representación parlamentaria, comenzando de menor a mayor.

De esta forma, en primer lugar el presidente del Ejecutivo regional se reunirá con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos- Izquierda Unida, Henar Moreno.

A continuación, será el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, al que seguirá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García.

La ronda concluirá con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso. Al término de cada encuentro, cada uno de los portavoces se dirigirán a la Sala de Prensa para atender a los medios de comunicación.

Una vez que finalicen las reuniones y las posteriores declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Gobierno de La Rioja comparecerá en el Claustro Alto del Parlamento regional para realizar un balance de los encuentro mantenidos con los cuatro portavoces.