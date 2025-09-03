Los presupuestos del 2026 contendrán un incremento de 30 millones de euros para sanidad

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, llega al Parlamento con la portavoz del PP, Cristina Maiso, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, y el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha avanzado hoy, en el pleno de Parlamento, que el proyecto de presupuestos que ha elaborado el Gobierno de La Rioja para el año 2026 supondrá un refuerzo para la sanidad con treinta millones de euros.

Capellán ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta del portavoz socialista, Javier García, quien ha clamado que, en los dos años que llevamos de legislatura, la sanidad pública ha empeorado, alcanzado demoras insoportables para los pacientes.

El presidente riojano le ha pedido una "escucha activa" y un abandono del "populismo", señalando que la Consejería de Salud ha tenido un incremento de 56,4 millones de euros con respecto a la anterior legislatura.

Ha adelantado que, para el próximo año, está previsto (en el proyecto de presupuestos que deberá aprobar el Parlamento de La Rioja) treinta millones "más para sanidad", un crecimiento que, en profesionales, será de 11,5 millones, en el SERIS de doce y de siete para infraestructuras.

García le había reprochado: "Usted, con una mano elimina impuestos y con otra hace regalos fiscales, no le quedan manos para fortalecer los servicios públicos que a todos nos igualan".