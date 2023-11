Los Presupuestos de La Rioja siguen su trámite parlamentario tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad

"Si ustedes están en contra de estos presupuestos es que, presidente, estamos en la buena línea", espeta la portavoz del PP a PSOE e IU

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno de La Rioja seguirá su trámite parlamentario después de rechazarse hoy, con los votos del Partido Popular y Vox, las enmiendas a la totalidad de PSOE e IU, que pretendían devolverlos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha comenzado criticando tanto el escaso tiempo que han tenido los grupos para estudiar las cuentas como el "cerrojazo" de la mayoría del Partido Popular al trámite ordinario del parlamento mientras se tramitan.

Ha reprochado que desde el Gobierno riojano, al presentar los presupuestos, se hable de libertad "pero no de equidad o justicia social". "Dan la libertad de acudir a una sanidad privada pero no los recursos, y lo mismo ocurre con la educación", ha aseverado.

Con respecto a las deducciones fiscales ha apuntado que "a los mileuristas les va a ahorrar cero euros". Algo a lo que el portavoz socialista, Javier García, ha añadido que "hay ciudadanos que sólo tienen los impuestos" pero, en estos presupuestos, "no hay un reparto con justicia social".

García ha señalado que los presupuestos crecen "gracias a la buena marcha de la economía", lo que ha hecho que aumenten las transferencias del Estado, que aporta 160 millones de euros mas. Sin embargo, ha añadido, no se traduce en un refuerzo en los servicios públicos.

Ha apuntado a un "recorte" en atención primaria, dentro de salud, volviendo a "privatizar" la sanidad con 7,8 millones de euros; y un "sesgo ideológico" en el presupuesto de Educación, creciendo en seis millones de euros la partida destinada a conciertos.

"No cubre otro de los retos, la despoblación, que no sólo se combate con políticas de vivienda sino con políticas industriales que anclen el empleo", ha dicho. En definitiva, ha dicho, "no dibujan un modelo de región que crea en proyectos de futuro".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha rechazado que se cierre la actividad parlamentaria: "Lo que estamos haciendo es velar por la seguridad jurídica de la ley más importante", dándole prioridad, ha aseverado.

"Si ustedes están en contra de estos presupuestos es que, presidente, estamos en la buena línea", ha afirmado viendo que tienen un análisis "certero" de las necesidades de la comunidad autónoma.

"Son ambiciosos, ilusionantes y demuestran la pasión del presidente Capellán y su equipo por La Rioja", ha añadido indicando que se reducirán las listas de espera, habrá un plan de salud mental y se duplica el convenio con el Teléfono de la Esperanza.

Ha sumado cuestiones como el aumento de la financiación del comedor escolar; la promoción de la igualdad; siete millones de euros más en materia de vivienda; y ahorro de gasto superfluo. "Hoy diremos no a sus enmiendas a la totalidad y a su regresión", ha dicho.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha comenzado su intervención denunciando el golpe de estado que, Pedro Sánchez, ha dicho, ha dado y, en esa línea, ha visto que se necesitaría más "valentía" para ofrecer una "alternativa" a Sánchez.

"No son nuestros presupuestos, se pueden mejorar, pero serán los más útiles aportando enmiendas parciales", ha visto advirtiendo a Capellán de que no es un cheque en blanco.

"Se pueden bajar más los impuestos, derogar las leyes que nos empobrecen como la de genero o memoria democrática", ha dicho.

EL GOBIERNO DEFIENDE LA PRUDENCIA DE LAS CUENTAS

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido el rigor, la estabilidad y el compromiso de unos presupuestos que son, ha dicho, el instrumento más potente que tiene un gobierno para realizar su proyecto de gobierno; en este caso, ha señalado, basados en la "libertad, bajos impuestos y fortalecimiento de los servicios públicos".

Ha defendido que son "implacables con el gasto político superfluo" y suponen la "palanca para ahorrar 23 millones de euros en toda la legislatura" a la vez que ha defendido las cuentas como "equilibradas, responsables y prudentes".

Ha definido la inflación como la "ladrona silenciosa" que "el Gobierno de la nación no ha podido atajar" y que ha disparado los índices de pobreza. "Lo mejor que podemos hacer es reforzar los servicios públicos y rebajar los impuestos", ha aseverado.

Domínguez ha rechazado la presentación, hoy, de las enmiendas a la totalidad porque, ha dicho, "es imposible sostener que no son expansivos, que no ayudan a las familias, y que las reducciones de impuestos no benefician a 180.000 riojanos". "Hay quien piensa que sabe mejor que los ciudadanos qué hacer con su dinero", ha aseverado.