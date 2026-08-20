Previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto de 2026, en La Rioja: tormentas y máximas en notable descenso

LOGROÑO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 20 de agosto, en La Rioja, chubascos, tormentas y temperaturas máximas en notable descenso.

Se esperan intervalos nubosos a nuboso, con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de precipitaciones en forma de chubascos, que podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes y persistentes y con granizo.

El viento será variable, predominando el suroeste en la sierra y el noroeste en el valle, flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 18 y 32 grados en Calahorra; 17 y 30 en Haro; y 18 y 31 en Logroño.