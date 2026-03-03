Las previsiones meteorológicas cancelan la Feria de oportunidades Promostock este fin de semana en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Debido a las lluvias previstas para este próximo fin de semana la Feria de oportunidades Promostock se cancela. Una decisión acordada por el Ayuntamiento de Calahorra, la asociación de comerciantes 'Calahorra, ciudad comercial' y los 27 comerciantes participantes en esta nueva edición de invierno.

En un principio la feria se iba a desarrollar del 6 al 8 de marzo, pero las previsiones meteorológicas para esos días no son nada favorables, con lluvias y bajas temperaturas. Por eso, se ha decido posponer la celebración de Promostock sin fecha concreta aún, pendiente del tiempo.

Los comercios no saldrán al paseo del Mercadal, pero del 5 al 8 de marzo ofrecerán descuentos en sus tiendas. En la próxima edición de Promostock han confirmado su participación 27 establecimientos comerciales de Calahorra.

El Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia del Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) y de las asociaciones de comerciantes de la ciudad organiza esta feria, que es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local de 2026.