La Primavera Cultural Valle de la Lengua de la Universidad de La Rioja ha reunido a más de 1.600 asistentes - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Primavera Cultural Valle de la Lengua ha reunido alrededor de 1.600 personas que han asistido a las actividades organizadas, tres encuentros literarios con los escritores Juan Gómez-Jurado, Care Santos y Teresa Blanch, y el ilustrador José Ángel Labari 'Jali'; así como la obra de teatro Destinatario desconocido de la compañía La Garnacha.

Organizada a través del proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua, la Primavera Cultural Valle de la Lengua se ha celebrado del 14 de mayo al 4 de junio con un programa que contemplaba tres encuentros literarios y una función teatral.

El objetivo era dar continuidad a la Semana Cultural Valle de la Lengua, celebrada en noviembre de 2025, con el mismo fin de fomentar la lectura y la creación literaria, particularmente entre los más jóvenes.

La Primavera Cultural Valle de la Lengua dio comienzo el jueves 14 de mayo con el Encuentro Literario 'Mis libros favoritos', que reunió alrededor de 500 estudiantes del Colegio Adoratrices de Logroño, de los IES Batalla de Clavijo, Comercio y Cosme García, del Colegio Los Boscos y Marianistas.

El viernes 15 de mayo, la escritora Teresa Blanch y el ilustrador José Ángel Labari 'Jali' ofrecieron otro Encuentro Literario 'Mis libros favoritos', cuyo aforo se completó (380 participantes) escolares de los colegios Agustinas, Vicente Ochoa, Madre de Dios, Adoratrices y Gonzalo de Berceo de Logroño.

El acto que más público ha congregado ha sido el encuentro literario con Juan Gómez-Jurado, autor del universo Reina Roja, celebrado el jueves 27 de mayo en el Polideportivo Universitario, y que congregó a unos 550 participantes.

Finalmente, la función Destinatario desconocido, adaptación de la célebre novela de Katherine Kressmann Taylor, a cargo de la compañía La Garnacha Teatro, con el aforo completo del Aula Magna del Edificio Quintiliano (190 asistentes), ha cerrado los actos de la Primavera Cultural Valle de la Lengua.