La primera catedrática española de Sociología será investida doctora 'Honoris Causa' por la UR

Publicado 13/10/2019 17:03:54 CET

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora, Mª Ángeles Durán, primera catedrática española de Sociología, será investida Doctora 'Honoris Causa' por la Universidad de La Rioja el jueves 24 de octubre en el acto solemne que tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano a las 18,30 horas. Entrada libre previa inscripción: www.unirioja.es/honoriscausa.

En el acto intervendrán tanto el secretario general de la UR, Javier García Turza, como la profesora de Filosofía de la UR Olaya Fernández, quien pronunciará la laudatio a M.ª Ángeles Durán. La nueva Doctora 'Honoris Causa' ofrecerá, a continuación, su discurso de ingreso en el Claustro de la Universidad de La Rioja.

Finalmente, Julio Rubio García, rector de la Universidad de La Rioja, pronunciará el discurso de bienvenida al Claustro de la UR, y clausurará el acto Concha Andreu Gónzález, presidenta del Gobierno de La Rioja.

Mª Ángeles Durán se sumará así al Claustro de Doctores 'Honoris Causa' que abrió Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, al que han seguido José Joaquín Barluenga, Christopher Stuart Butler y Federico Mayor Zaragoza.

M.ª Ángeles Durán Heras, la primera mujer que consiguió una cátedra de Sociología en España, es una destacada representante de la generación de investigadores sociales que se incorporó a la vida académica en la década de los sesenta.

Doctora en Ciencias Políticas y Económicas (especialidad Ciencias Políticas), ha sido catedrática en varias universidades españolas y directora del Departamento de Análisis Socioeconómico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ha realizado estancias de investigación en el Institute for Social Research (University of Michigan), Colegio de España en París, European Institute of Florence, University of Washington (Seattle), University of Cambridge, Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro (Brasil), y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colabora con numerosas organizaciones internacionales, entre ellas UNESCO, Organización Mundial de la Salud, OIT, Comisión Económica para América Latina, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNFPA y ONU Mujeres, así como con fundaciones públicas y privadas.

Ha recibido el Doctorado Honoris Causa por las Universidades de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz, y en 2018 el Premio Nacional en Sociología y Ciencia Política.

Es autora de más de doscientas publicaciones sobre trabajo no remunerado, uso del tiempo, salud, mujer, desigualdad y urbanismo. Entre ellas, los libros "La ciudad compartida", "Los costes invisibles de la enfermedad" "Si Aristóteles levantara la cabeza", "El trabajo no remunerado en la economía global" y "La riqueza invisible del cuidado".

Por la repercusión social de sus obras ha recibido el premio Juana Azurduy (Senado de la República Argentina), el premio Clara Campoamor (Ayuntamiento de Madrid), el premio Protagonistas (otorgado por los medios de comunicación), el premio Mensajeros de la Paz, y el premio Salud y Sociedad.